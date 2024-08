Krypto News: 99Bitcoins Handelsstart auf Uniswap erfolgt! Jetzt einsteigen?

Die bekannte Krypto-Lernplattform 99Bitcoins ($99BTC) hat heute ihren eigenen Token $99BTC auf den Markt gebracht. Der neue Coin ist seit kurzem auf Uniswap erhältlich. Wer sich schon am Vorverkauf beteiligt hat, kann seine Token claimen, indem man die Vorverkaufsseite besucht, die Wallet verbindet und auf den "Claim"-Button drückt.

Um den Launch in der aktuellen schwierigen Marktkphase in Schwung zu bringen, haben die Entwickler bereits einen Token-Burn durchgeführt, bei dem 33 Milliarden $99BTC-Token aus dem Verkehr gezogen wurden.Mit einem Erlös von über 2,65 Millionen Dollar aus dem Vorverkauf, der am 6. August endete, ist 99Bitcoins in der Tat einer der am meisten erwarteten neuen Token auf dem Markt.

Die Aufregung um den Launch kommt vor allem daher, da 99Bitcoins einen ausgezeichneten Ruf in der Krypto-Community genießt, da die Plattform schon seit 2013 Wissen rund um Bitcoin und Co. vermittelt. Inzwischen hat man sich so über 700.000 Youtube-Abonnenten und 2,8 Millionen Newsletter-Abonnenten aufgebaut. Auch der X-Account hat über 21.000 Follower.

Der Besitz der $99BTC-Token bietet Zugang zu den umfangreichen Krypto-Lernmodulen auf der 99Bitcoins Lernplattform sowie zu exklusiven Vorteilen wie Trading-Signalen, VIP-Gruppen und mehr. Für diejenigen, die den Vorverkauf verpasst haben, ist $99BTC nun seit wenigen Stunden auf Uniswap verfügbar.

Important Update!



In anticipation of launching the $99BTC token, we have just completed a 33 billion token burn!



This will help our launch market cap be more sustainable for current market conditions.



Check out the details here: https://t.co/kPRSz6YkmJ#99Bitcoins… pic.twitter.com/fbwpl8PnQw - 99Bitcoins (@99BitcoinsHQ) August 8, 2024

Marktkorrekturen gehören dazu

Massive Liquidationen haben den Kryptomarkt erschüttert und zu einem enormen Verlust von 750 Milliarden Dollar geführt, sodass die Branche nun auch von einem Black Monday spricht, wie es schon am Aktienmarkt im Jahr 1987 der Fall war. Die beiden führenden Kryptowährungen, Bitcoin und Ethereum, sind dabei um 30 % bzw. 60 % gefallen.

Natürlich kann eine Volatilität in diesem Ausmaß Neulinge, die bisher noch nicht viel mit Kryptowährungen zu tun hatten, schnell verunsichern. Während man Korrekturen wie diese am Aktienmarkt eher selten sieht, gehören sie am Kryptomarkt dazu. Privatanleger neigen eher dazu, in Phasen, in denen es bergab geht, zu verkaufen, während erfahrene Investoren die Gelegenheit nutzen, um günstig nachzukaufen.

While noobs are panic selling, whales are panic buying.Bitcoin pic.twitter.com/9y9RQhuhFd - sunnydecree (@sunnydecree) August 4, 2024

Krypto Wale haben auch die jüngste Korrektur genutzt, um Bitcoin zum günstigen Preis zu kaufen. Da davon ausgegangen wird, dass Bitcoin schon bald wieder ein neues Allzeithoch erreicht und auch die 100.000 Dollar Marke schon bald geknackt wird, sind es vor allem diejenigen, die nochmal zu niedrigeren Preisen kaufen können, die davon profitieren.

Die großen Summen werden am Kryptomarkt eben verdient, wenn man seinen Kurs beibehält und sich nicht von der ersten Erschütterung von seinem Weg abbringen lässt. 99Bitcoins hat es sich zur Aufgabe gemacht, Anleger über Kryptowährungen und deren Volatilität aufzuklären, um am Ende im besten Fall profitabler zu traden und ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie der Markt funktioniert. Durch den Launch des neuen $99BTC-Tokens können Anleger in Zukunft sogar Token verdienen, wenn sie sich informieren.

99Bitcoins: Seit 2013 die Nummer 1 unter den Lernplattformen

99Bitcoins ist schon seit 2013 eine feste Größe am Kryptomarkt und hat bereits Millionen Nutzern geholfen, ihr Wissen zu vertiefen. Der $99BTC-Token, der erst kürzlich auf Uniswap gelistet wurde, dient als Belohnung für Nutzer, die ihr Wissen auf der 99Bitcoins-Plattform erweitern. Durch ein einzigartiges Learn to Earn-Konzept können Nutzer Module erlernen, in Ranglisten aufsteigen und dadurch $99BTC-Token verdienen.

Abgesehen davon, dass $99BTC der native Token der 99Bitcoins-Plattform ist, können Anleger in Zukunft auch indirekt mit $99BTC von der Entwicklung rund um Bitcoin profitieren. Derzeit basiert $99BTC noch auf dem ERC-20-Standard auf Ethereum, schon bald soll aber auch der BRC-20-Standard der Bitcoin Blockchain eingeführt werden, wodurch der Token von der breiten Akzeptanz und der Sicherheit von Bitcoin profitieren könnte.

Der Kryptomarkt entwickelt sich ständig weiter und das erfordert auch Marktteilnehmer, die nicht zurückbleiben und ihr Wissen vertiefen. Genau hier setzt 99Bitcoins an. Mit einem einzigartigen Konzept werden Nutzer hier auf die dynamischen Entwicklungen am Markt vorbereitet und können so in Zukunft bessere Entscheidungen treffen. Wer den Launch von $99BTC und alle Entwicklungen rund um das Community-Projekt verfolgen möchte, kann der Telegram-Gruppe oder dem Discord Server beitreten und dem X-Account folgen, oder $99BTC direkt auf Uniswap kaufen, und die Token zum Beispiel für eine Staking-Rendite von 649 % staken.

