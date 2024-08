Unglaublich: Heute wurde überraschend der erste Solana-Spot-ETF genehmigt

Wenn es eines gibt, was zeigt, wie rasant sich der Kryptomarkt weiterentwickelt, dann sind es mit Sicherheit die Krypto-ETFs. Während es vor einigen Monaten noch als unwahrscheinlich galt, dass die Ethereum-ETFs überhaupt eine Zulassung seitens der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC erhalten werden, sind diese bereits auf dem Markt.

Und auch über weitere Krypto-ETFs wird schon gesprochen. Da $BNB sich in einem andauernden Rechtsstreit mit der SEC befindet, ist Solana die optimale Wahl für den nächsten börsengehandelten Fonds. Und wie es der Zufall so will, hat die US-Börsenaufsicht bekannt gegeben, $SOL nicht länger als nicht registriertes Wertpapier einzustufen. Branchengrößen wie VanEck oder 21Shares haben bereits Anträge für die Zulassung von Solana-Spot-ETFs gestellt, doch ein anderes Unternehmen kommt ihnen jetzt zuvor.

Brazil's Regulators have approved the launch of the world's first spot $SOL ETF. pic.twitter.com/1ec9ftpCj1 - SolanaFloor (@SolanaFloor) August 7, 2024

Brasilianisches Unternehmen bringt ersten Solana-Spot-ETF auf den Markt

Der brasilianische Vermögensverwalter QR Asset hat bei der brasilianischen Wertpapier- und Börsenkommission (CVM) einen Antrag für einen Solana-Spot-ETF eingebracht und bewilligt bekommen! Dieser ist zwar noch nicht auf dem Markt, es dürfte allerdings nicht mehr allzu lange dauern. Damit geht der erste Solana-Spot-ETF weltweit an den Markt.

Dieser wird zwar wahrscheinlich vorerst nicht in den USA und auch nicht in Deutschland handelbar sein und auch nicht in Deutschland. Aber er könnte ein Vorbild für andere Länder und Regulierungsbehörden wie die US-amerikanische SEC sein und damit einen Vorreiter bilden.

Solana schafft heute starken Tagesgewinn

Die Korrektur, die letzte Woche einsetzte und ihre Spitze am schwarzen Montag diese Woche erreicht hat, hat auch den Kurs von $SOL stark gedrückt. Doch schon jetzt zeigt die 5. größte Kryptowährung eine beeindruckende Rallye und konnte seit ihrem Tief bereits mehr als 42 % Gewinn erzielen. Allein heute erreicht $SOL eine Performance von über 9 %. Das zeigt, wie stark das Vertrauen schon jetzt wieder in den Altcoin ist. Die News um die Solana-Spot-ETFs dürften dabei auch eine Rolle spielen.

(SOL erreicht einen starken Tagesgewinn mit über 9 % Rendite in den letzten 24 Stunden - Quelle: coinmarketcap.com)

Diese Tagesgewinne dürften nur ein Bruchteil des Potenzials sein, das sich entfaltet, wenn auch in Amerika Solana-ETFs an den Start gehen würden. Eine Entscheidung darüber wird die SEC laut aktuellen Informationen leider erst im März 2025 fällen. Doch dass die Einstufung als nicht registriertes Wertpapier wegfällt, dürfte sicherlich helfen. Unabhängig davon zeigte das gesamte Solana-Ökosystem in den letzten Tagen starke Erholungstendenzen. Das betraf Meme Coins wie BONK, WIF und POPCAT. Ein weiterer Coin der noch stärker werden könnte, ist Base Dawgz ($DAWGZ).

Jetzt mehr über Base Dawgz erfahren.

Base Dawgz kann auf der Solana-Blockchain gehandelt werden - unter anderem

Base Dawgz gehört zu den wenigen Meme Coins, bei denen Anleger die freie Auswahl haben, auf welcher Blockchain sie handeln möchten. Das bedeutet für Anleger, dass sie sich die Chain aussuchen können, die ihnen die höchste Sicherheit, die geringsten Gebühren und die kürzesten Transaktionszeiten bietet, oder auf der sie ohnehin die meisten Coins traden.

Das ganze Prinzip funktioniert über eine sogenannte Multichain-Funktion. Diese erlaubt Tradern und Investoren den Handel über Blockchains wie Avalanche, Base, Solana, Ethereum oder der Binance Smart Chain. Genau diese Funktion ist es auch, die Analysten von $DAWGZ so überzeugt und weswegen sie dem Coin das Potenzial auf x50 bis x100 einräumen.

($DAWGZ erlaubt Anlegern die freie Auswahl, auf welcher Blockchain sie handeln möchten - Quelle: basedawgz.com)

($DAWGZ erlaubt Anlegern die freie Auswahl, auf welcher Blockchain sie handeln möchten - Quelle: basedawgz.com)

Die breite und einfache Verfügbarkeit von $DAWGZ könnte kurz nach dem Start dazu führen, dass verschiedene zentrale Börsen durch das hohe Handelsvolumen auf den Meme-Coin aufmerksam werden. Sollten diese Base Dawgz in ihr Handelssortiment aufnehmen, würde das höchstwahrscheinlich für eine regelrechte Kursexplosion sorgen. Außerdem könnten durch die Verfügbarkeit auf sämtlichen Chains auch deutlich mehr Käufer gefunden werden, die den Kurs in die Höhe treiben.

Damit könnte $DAWGZ zu den Größen am Meme-Coin-Markt aufsteigen und seinen frühen Investoren riesige Gewinne bescheren. Anleger, die auf hohe Renditen mit überschaubarem Risiko aus sind, sollten also unbedingt mal ein Auge auf die Website von Base Dawgz werfen.





