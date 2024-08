Die Verabreichung von Nichi BRITE Beta-Glucan führte bei Patienten, die sich einer chirurgischen Resektion eines bösartigen Bauchspeicheldrüsentumors unterzogen, zu einer Verbesserung der Immunität, gefolgt von einer Verringerung der Biomarker des Bauchspeicheldrüsenkrebses und des Wiederauftretens des Tumors, was auf dem ASCO® Breakthrough meeting in Yokohama, Japan vorgestellt wurde. IgA und CD209, Marker der Immunität, stiegen an, während CA19-9, der Marker für Bauchspeicheldrüsenkrebs, und CD44, der Marker für das Wiederauftreten und die Schwere des Krebses, bei den Patienten, die Nichi BRITE erhielten, im Vergleich zur Kontrollgruppe in der Studie der Chirurgen der Gastroenterologie und des Ernährungsteams des Chikamori-Hospitals in Kochi, Japan, deutlich zurückgingen. Besonders wichtig ist, dass sich die durchschnittliche Überlebenszeit nach der Verabreichung von Nichi BRITE verbesserte.

The Nichi BRITE Beta 1,3-1,6 Glucan is produced as an exo-polysaccharide by Aureobasidium Pullulans in a GMP certified facility in Japan and is water soluble. The subjects of Nichi BRITE group in the study were given 250mg Beta glucan as an active ingredient per day for 22 days as an adjuvant, while control group had a placebo instead; both groups were given standard of care treatment. The quantity consumed during the study by each patient is equivalent to four boxes of Nichi BRITE, which comes in a box of 24 sachets, 1.5-gram granule as content with 63 mg active beta glucan as ingredient per sachet. Oral administration was undertaken when possible, and when it was not possible, administration was through feeding gastrostomy or nasogastric tube. No adverse reactions were observed. The efficacy in terms of immune enhancement, cancer biomarker reduction and longer mean survival were reported with Nichi Brite as an adjuvant. (Graphic: Business Wire)