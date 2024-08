Mit dieser fortgesetzten Expansion nach Kanada will Xsolla die Unterstützung für lokale Spieleentwickler verbessern

Xsolla, ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, gibt die Eröffnung seines ersten kanadischen Büros in Montreal in Zusammenarbeit mit GameAddik bekannt. Diese strategische Expansion in eines der dynamischsten Tech-Zentren Nordamerikas unterstreicht das Engagement von Xsolla für Innovation und seine Mission, die aufstrebende Spieleindustrie und Entwickler in Quebec und ganz Kanada besser zu unterstützen.

Montreal ist seit langem für sein dynamisches Gaming-Ökosystem und seine innovative Tech-Community bekannt. Durch die Gründung einer Niederlassung in dieser blühenden Stadt möchte Xsolla seine Aktivitäten mit unglaublichen lokalen Talenten erweitern und engere Beziehungen zu regionalen Entwicklern pflegen. Das neue Büro wird als Drehscheibe für Xsollas Aktivitäten in Kanada dienen und die Fähigkeit des Unternehmens verbessern, seinen derzeitigen Partnern und Tausenden von neuen Spieleentwicklern und Publishern in der Region maßgeschneiderte und lokalisierte Lösungen anzubieten.

"Montreal ist bekannt für sein dynamisches Gaming-Ökosystem und seine innovative Tech-Community. Unsere Präsenz hier wird es uns ermöglichen, unsere lokalen und globalen Partner besser zu unterstützen und den unglaublichen lokalen Talentpool anzuzapfen", sagte David Stelzer, der Präsident von Xsolla. "Dieses neue Büro in Montreal wird entscheidend dazu beitragen, unsere Beziehungen zu den lokalen Spieleentwicklern zu stärken und unsere Mission zu unterstützen, unseren Partnern die Möglichkeit zu geben, ihr volles Potenzial auszuschöpfen."

Im Rahmen dieser Expansion plant Xsolla, in den nächsten zwei Jahren bis zu 50 Mitarbeiter in der Region einzustellen, die in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Kundensupport und technische Dienstleistungen tätig sein sollen. Diese Investition wird die Fähigkeit des Unternehmens stärken, innovative Lösungen und außergewöhnlichen Service zu bieten.

Diese strategische Partnerschaft mit GameAddik entstand aus den erfolgreichen Cross-Service-Möglichkeiten, die mit der speziellen Marketinglösung GameRebellion erforscht wurden, um ein robustes Supportsystem für Spieleentwickler in Kanada zu schaffen.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Xsolla, da unser GameRebellion-Projekt die gemeinsame Vision verfolgt, Studios zu größerem Erfolg zu verhelfen", so Alain Carpentier, CTO bei GameAddik.

"Unsere Partnerschaft mit Xsolla ist ein entscheidender Schritt für GameAddik", sagt Eric Jodoin, CEO von GameAddik. "Die Zusammenarbeit mit einem so renommierten Unternehmen ermöglicht es uns, die Branche in ihrem Streben nach Erfolg besser zu unterstützen."

Das neue Büro wird ein One-Stop-Shop für Unternehmen sein, die nach branchenführenden und innovativen Lösungen für die Finanzierung, Markteinführung, Vermarktung, Monetarisierung und den Verkauf ihrer Spiele an lokale Spieler und Fans ihrer Spiele weltweit suchen. Xsolla bietet fortschrittliche Tools und Dienstleistungen, die Spieleentwicklern helfen, ihr Geschäft zu beschleunigen, indem sie Spieler erreichen, die für ihre Spielerlebnisse vor Ort mit ihren bevorzugten Zahlungsmethoden bezahlen möchten. Mit der Möglichkeit, Transaktionen in über 130 Währungen und 20 Sprachen zu ermöglichen, hat Xsolla Spieleentwicklern weltweit bereits den Zugang zu neuen Spielern erleichtert.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein robustes und leistungsstarkes Paket von Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlagen jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und auf verschiedenen Plattformen zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel hat es sich Xsolla zur Aufgabe gemacht, die Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern auf der ganzen Welt aufzubauen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Montreal, London, Berlin, Peking, Guangzhou, Seoul, Tokio, Kuala Lumpur, Raleigh und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spielehersteller wie Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und viele mehr.

Über GameAddik

GameAddik wurde 2015 gegründet und ist ein Werbetechnologieunternehmen, das technologiegestützte Marketinglösungen für die Gaming-Branche anbietet. GameAddik, dem über 200 globale Marken vertrauen, ist führend im Verstehen von Gaming-Zielgruppen und in der Bereitstellung messbarer Performance-Marketing-Lösungen für seine Kunden in seinen drei Geschäftsbereichen: PWN Games (Performance Marketing), Elusive (Performance-gesteuertes Influencer-Marketing) und GameRebellion (Daten und Analysen zum Spielepublikum und zur Branche).

