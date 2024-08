3 Gründe für Solana Kursexplosion nach Genehmigung der SOL-ETFs

Solana konnte seit dem 5. August von seinem Tief um fast 48 % steigen und fällt wieder einmal durch seine Stärke auf. Angetrieben wird Optimismus von einer erfreulichen Nachricht, welche ein neues Zeitalter für die Kryptowährung einleiten wird. Aber es gibt noch einige weitere Faktoren, welche für eine Solana Kursexplosion sprechen. Erfahren Sie nun in diesem Beitrag alles Wichtige!

Erster Solana-ETF wird in Brasilien genehmigt

Während in den USA laut den Aussagen von führenden Mitarbeitern von BlackRock und der Sygnum Bank bald mit keinerlei weiteren Krypto-ETFs abseits von Bitcoin und Ethereum zu rechnen ist, wurden dennoch bereits die ersten Anträge von 21shares und VanEck eingereicht.

Inzwischen wurde zudem bekannt gegeben, dass QR Asset Management einen Antrag für einen von Vortx verwalteten Solana-ETF für Brasilien eingereicht hat. Der Vermögensverwalter kommt auf 876 Mio. brasilianische Real und 100.000 Kunden.

Somit wird nur noch auf die Genehmigung der brasilianischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde gewartet. Laut einem Bericht von Exame, einer führenden Fachzeitschrift, wird diese die Zulassung erteilen.

Sollte der erste Solana-ETF in Brasilien genehmigt werden, so wäre es der weltweit erste für diese Kryptowährung. Bisher ist jedoch noch kein genaues Datum für eine mögliche Zulassung bekannt. Allerdings beginnt dieser bereits Gelder von Investoren zu akkumulieren.

Gelistet werden soll der Solana-ETF an der B3, der wichtigsten Börse des Landes. Für die Bestimmung des Preises wird der CME CF Solana Dollar Reference Index genutzt, welcher auf den Preisdaten einer Reihe von verschiedenen Kryptobörsen basiert.

Durch einen solchen Schritt fordert Brasilien die USA mit seinem Solana-ETF heraus, wie es zuvor mit dem Ethereum-ETF in Hongkong der Fall war. Somit könnten die Behörden der Vereinigten Staaten von Amerika sich unter Druck gesetzt fühlen, um nicht rückständig und zu restriktiv gegenüber Innovationen zu wirken.

Zudem hat die letzte Entscheidung der SEC im Rechtsstreit mit der Kryptobörse Binance die Hoffnungen auf eine Genehmigung der Solana-ETFs in den USA wachsen lassen. Sollte dann noch Donald Trump erneut US-Präsident werden und seine Wahlversprechen einer liberalen Kryptopolitik einhalten, dürften die Chancen sogar noch einmal besser stehen.

Adaption von Solana nimmt weiter zu

Auf der Website von Solana wird angegeben, dass konstant monatlich 2500 bis 3000 Entwickler verzeichnet werden. Von diesen hat mit 52,5 % ein Großteil von ihnen mehr als drei Jahre Erfahrungen, während die anderen auf eine geringere Zeit kommen.

Mithilfe einer so großen Unterstützung können schnell diverse Angebote bereitgestellt werden. Laut den Angaben von DeFiLlama kommt Solana aktuell auf 151 Protokolle, welche gemeinsam auf einen TVL (Total Value Locked) in Höhe von 5,00 Mrd. USD erzielen, womit sich die Blockchain auf dem dritten Platz befindet.

TVL von Solana | Quelle: DeFiLlama

Durch ein wachsendes Angebot konnte Solana die Aktivität auf der Blockchain steigern und in Bezug auf die Anzahl der täglich durchgeführten Transaktionen die Führung übernehmen. Dabei erzielte SOL gestern 33,3 Mio. Transaktionen, während es beim zweiten Platz Tron lediglich 7,0 Mio. waren. Aber auch Ethereum kommt mit seinen Layer-2s nur auf 10,2 Mio. an dem Tag.

Dennoch sollten diese Daten mit Vorsicht betrachtet werden. So hat kürzlich der X-Nutzer Flip Research einen Beitrag geteilt, in welchem dieser behauptet hat, dass viele Transaktionen auf der Solana-Blockchain auf wenige Nutzer zurückzuführen sein sollen.

Zudem hat Solana am 26. Juli pro Anwender durchschnittlich 217 Transaktionen verzeichnet, während es bei Ethereum gerade einmal nur drei waren. Diese Diskrepanz führte er auf die sogenannten Wash-Trades zurück, welche von den MEV-Bots ausgeführt werden.

Dabei exekutieren die Bots Tausende von Transaktionen, um auf diese Weise ein Volumen vorzutäuschen, bevor sie einen Rug Pull vollziehen und die Assets der Anleger somit entwerten. Nach der Einschätzung von Flip Research würde es sich bei 93 % der Transaktionen um Wash-Trades handeln.

Betrachtet man hingegen den Anteil der NFT-Washtrades laut den Angaben von CryptoSlam so war es bei Solana während der vergangenen 30 Tage ein Anteil von 11,39 %, während es bei Ethereum sogar 16,15 % gewesen sein sollen.

NFT-Wash-Trades der führenden Blockchains | Quelle: CryptoSlam

Solana profitiert von sich besserndem Marktumfeld

Seit dem Hoch Mitte März hat der Kryptomarkt wieder 37,46 % seiner Marktkapitalisierung verloren. Die jüngsten Abverkäufe waren vorwiegend auf die Auslösung der Sahm-Regel, die temporäre Rückabwicklung des Yen-Carry-Trades und den nachlassenden KI-Optimismus zurückzuführen.

Hinzu kommen ein möglicher Gegenschlag des Irans, die sinkenden Wahlchancen des kryptoliberalen Donald Trumps, die Saisonalität im Wahljahr und die meist vor Zinssenkungen stattfindende Korrektur.

Mittlerweile rechnen die Finanzmärkte jedoch mit mindestens einer Zinssenkung der amerikanischen Notenbank am 18. September und in diesem Jahr mit vier bis fünf. Zusammen mit der Jahresendrally nach der Wahlentscheidung dürfte dies spätestens im vierten Quartal zu einer Fortsetzung der Rally führen.

Zinssenkungserwartungen in den USA | Quelle: CME FedWatch Tool

Dabei sollte sich Solana weiterhin stärker als Ethereum entwickeln, wobei erst gestern ein neues Allzeithoch verzeichnet wurde. Dies deutet darauf hin, dass die Kryptoanleger im Gegensatz zu den Erwartungen von BlackRock und der Sygnum Bank sogar ein größeres Interesse an SOL entwickeln könnten. Sollte dieser Trend auch auf die TradFi-Welt übergehen, könnte es aufgrund großer Kapitalzuflüsse zu starken Kursexplosionen kommen.

Nun hat sich der bekannte Profitrader Peter Brandt bezüglich des Wettkampfs zwischen Solana und Ethereum geäußert. Seiner Ansicht nach sei SOL dabei der offensichtliche Gewinner, da es besonders benutzerfreundlich ist und eine großartige Grundlage bietet.

Im Gegensatz dazu sei Ethereum schwerfällig, teuer und fehlerhaft. Zudem behauptet es, dass es dezentral sei, obwohl es das nicht ist. Daher geht er für SOL im Vergleich zu ETH von einem 100-prozentigen Gewinn aus.

Solana entwickelt sich aufgrund seiner Memecoins hervorragend

Ein wichtiger Faktor für den Erfolg von Solana sind die guten Konditionen für Entwickler und Nutzer. Dies hat dazu geführt, dass Solana in letzter Zeit zu einer besonders beliebten Wahl für Memecoins geworden ist.

Weil es sich bei ihnen aufgrund der höchsten Kursanstiege von allen Kryptosektoren in diesem Jahr um den am meisten an den dezentralen Kryptobörsen getradeten Narrativ gehandelt hat, sind die Nutzer- und Transaktionszahlen explodiert.

Eine ähnliche Entwicklung ist nun bei der Base Chain von der Kryptobörse Coinbase zu beobachten, welche auf 98 Mio. Nutzer kommt. Aus diesem Grunde konnte sie in nur einem Jahr zur zweitgrößten Layer-2 auf Ethereum in Bezug auf den TVL aufsteigen.

Indessen wurde der neue Memecoin Base Dawgz auf dieser gestartet, um die Führung auf der aufstrebenden Blockchain zu übernehmen. Überdies ist er mithilfe von fortschrittlichen Technologien wie Portal Bridge und Wormhole auch in der Lage, auf verschiedenen anderen Blockchans zu operieren, wie Ethereum, BNB Smart Chain, Avalanche und Solana.

Somit spielt es für ihn keine Rolle, ob sich nun eine oder mehrere Blockchains durchsetzen werden. Aber auch ein Totalausfall einer Chain wäre kein Untergang für Base Dawgz. Dies macht ihn besonders zukunftssicher, während seine Nutzer und Entwickler von einer deutlich höheren Flexibilität profitieren.

Eine weitere vielversprechende Funktion ist das sogenannte Share-and-Earn-Verfahren. Dieses soll die Reichweite und die Community aufbauen, indem es den Unterstützern für ihre Beträge Kryptowährungen als Belohnungen zahlt. Somit könnten die bisher kostenlosen Helfer sogar noch einmal stärker animiert werden, was ihm eine hohe Viralität verleihen kann.

Der Vorverkauf von Base Dawgz konnte schon mehr als 2,84 Mio. USD einnehmen, was nicht nur auf sein attraktives Geschäftsmodell, sondern ebenso auf die großzügige Staking-Rendite in Höhe von 928 % pro Jahr zurückzuführen ist. Allerdings sollten sich Interessierte beeilen, wenn sie schon vor der ersten Listung möglichst hohe Buchgewinne erzielen wollen.

