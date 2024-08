Die Dubai Electricity and Water Authority PJSC (ISIN: AED001801011 (Symbol: DEWA ), der exklusive Strom- und Wasserversorger des Emirats Dubai, der am Dubai Financial Market DFM notiert ist, gab heute seine konsolidierten Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2024 bekannt, die einen Umsatz von 13,7 Mrd. AED, ein EBITDA von 6,6 Mrd. AED, einen Betriebsgewinn von 3,3 Mrd. AED und einen Gewinn nach Steuern von 2,6 Mrd. AED ausweisen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240808416045/de/

HE Saeed Mohammed Al Tayer, MD CEO of DEWA (Photo: AETOSWire)

Der konsolidierte Umsatz der DEWA stieg im ersten Halbjahr 2024 gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 um 7,3 auf den Rekordwert von 13,7 Mrd. AED, was vor allem auf die gestiegene Nachfrage nach Strom, Wasser und Kühlungsdienstleistungen zurückzuführen ist. Der konsolidierte Nettogewinn des ersten Halbjahres ging um 6,7 auf 2,6 Mrd. AED zurück, was vor allem an höheren Abschreibungen und der erstmaligen Anwendung der Körperschaftssteuer im Jahr 2024 liegt. Der konsolidierte Umsatz der DEWA im zweiten Quartal stieg 2024 um 7,8% auf 7,9 Mrd. AED. Das EBITDA stieg im zweiten Quartal um 8,8% auf 4,0 Mrd. AED und das Ergebnis vor Steuern um 5,9% auf 2,1 Mrd. AED.

Die Bruttostromerzeugung in der ersten Jahreshälfte 2024 betrug 25,5 TWh, was einem Anstieg von 6,7 gegenüber 23,9 TWh im gleichen Zeitraum 2023 entspricht. Davon entfielen 3,3 TWh auf die grüne Energie, was 12,9 der Gesamterzeugung 2024 entspricht. Zum 30.Juni 2024 gab es 1.236.845 Strom- und Wasserkunden, was einem Anstieg von 52.134 (4,4%) gegenüber dem 30.Juni 2023 entspricht. Die Gesamtproduktion von entsalztem Wasser der DEWA erreichte in der ersten Hälfte des Jahres 2024 71,3 Milliarden Imperial Gallons, was einem Anstieg von 4,3% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2023 entspricht.

Am Ende des ersten Halbjahres 2024 erreichte die installierte Erzeugungskapazität des Unternehmens 16,779 GW, davon 2,86 GW aus erneuerbaren Energien. Die installierte Produktionskapazität des Unternehmens für entsalztes Wasser blieb mit 495 MIGD unverändert.

Die geprüften Finanzdaten der DEWA finden Sie auf der Website der DEWA: https://www.dewa.gov.ae/en/investor-relations

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240808416045/de/

Contacts:

Shaikha Almheiri

Dubai Electricity and Water Authority

00971552288228

shaikha.almheiri@dewa.gov.ae