Krypto-News: 4 neue Krypto-Fonds bringen ARB, SUI, TAO und SOL Coins zum Explodieren

Der Markt der börsennotierten Krypto-Investmentvehikel entwickelt sich kontinuierlich weiter. So wurden nach den Genehmigungen der Spot-ETFs für Bitcoin und Ethereum in verschiedenen Ländern wie den USA, Hongkong und Brasilien nun die nächsten Meilensteine verzeichnet. Bereits jetzt haben die entsprechenden Coins auf diese Nachrichten explosiv reagiert. Lesen Sie jetzt diesen Beitrag, um alles über die spannenden Entwicklungen des Marktes der Krypto-Investmentprodukte zu erfahren!

Franklin Templeton startet einen Fonds auf Arbitrum

Der internationale Vermögensverwalter Franklin Templeton hat inzwischen bekannt gegeben, dass er seinen OnChain U.S. Government Money Fund (FOBXX) auf der Ethereum-Skalierungslösung Arbitrum verfügbar gemacht hat. Dieser investiert zu mindestens 99,5 % in durch US-Staatsanleihen oder Bargeld abgesicherte Wertpapiere.

Somit wurde nach BlackRock und seinem BUILD auf der Ethereum-Blockchain inzwischen ein weiterer Fonds indirekt auf einer Chain herausgegeben. Zuvor war dieser jedoch schon auf den Blockchains von Stellar und anschließend auf Polygon verfügbar. Mithilfe von Arbitrum sollen die Nutzer jetzt hingegen eine bessere Zugänglichkeit und Effizienz erhalten.

Arbitrum-Chart

Da es sich bei der Tokenisierung mit einer durchschnittlichen Rendite von 117 % in diesem Jahr um den zweit profitabelsten Kryptosektoren gehandelt hat und dieser laut den Einschätzungen von 21co bis zum Jahr 2030 bis auf 10 Bil. USD ansteigen soll, war die Begeisterung der Investoren entsprechend groß. So konnte der ARB-Coin am heutigen Tage in der Spitze um 15,17 % zulegen und notiert noch immer 14,24 % im Plus.

Grayscale startet Fonds für Bittensor (TAO) und Sui (SUI)

Der ebenfalls im Kryptobereich sehr bekannte Vermögensverwalter Grayscale hat indessen zwei weitere über Private Placement verfügbare Investmentprodukte für die beiden Kryptowährungen Bittensor und Sui angekündigt.

Bei TAO handelt es sich um einen KI-Coin für die Entwicklung von Open-Source-Projekten, während sich SUI auf eine Blockchain für schnelle Smart Contracts fokussiert. Sie beide haben eine zunehmende Beliebtheit erfahren, sodass sich die Auflage von weiteren Investmentvehikeln anbietet.

Bittensor-Chart

Bittensor konnte durch die Nachricht am heutigen Tage um bis zu 28,42 % steigen und ist noch immer 22,63 % im Plus. Mit einem Tagesplus von bis zu 40,34 % hat sich der SUI-Coin heute sogar noch stärker entwickelt.

Sui-Chart

Solana-ETF wird in Brasilien genehmigt

Einen weiteren Erfolg verzeichnete die Kryptowährung Solana am heutigen Tage. Denn es wurde bekannt gegeben, dass die brasilianische Wertpapieraufsicht CVM (Comissão de Valores Mobiliários) den ersten Solana-ETF genehmigt hat.

Dieser wurde von QR Asset Management und dem FinTech-Unternehmen Vortix beantragt, wobei Letzteres diesen verwaltet. Als Referenzkurs verwendet er den CME CF Solana Dollar Reference Index, der die Preise von diversen Börsen nutzt.

Solana-Chart

Innerhalb der nächsten 90 Tage soll der Handel der neuen Solana-ETFs in Brasilien an der führenden Börse B3 freigegeben werden. Dies verhalf dem SOL-Kurs heute zu einem Anstieg von bis zu 12,76 %.

Ebenso wurden in den USA bereits von 21shares und VanEck Anträge für Solana-ETFs bei der SEC eingereicht. Laut Einschätzung von Experten sollen diese jedoch frühestens im nächsten Jahr genehmigt werden. Hinzu kommt der Solana-ETPs in Kanada, welcher an der Toronto Stock Exchange von 3iQgelistet werden soll.

Innovative ETH-Layer-2 wirbt rasant 7,78 Mio. USD ein

Bisher werden noch immer einige Memecoins und andere Kryptowährungen durch Ethereum beeinträchtigt. Denn durch einen starken Anstieg der Nachfrage kam es der bei der Blockchain häufiger schon zu einer enormen Verlangsamung der Transaktionen und einem explosiven Anstieg der Gebühren auf teilweise mehr als 100 USD.

Dies hat sich auch negativ auf die Adaption von Kryptowährungen ausgewirkt. Denn viele und kleine Transaktionen wurden somit unattraktiv. Wesentlich mehr Geschäftsbereichen soll nun hingegen die neue Ethereum-Skalierungslösung Pepe Unchained den Weg ebnen, welche hundertmal schneller als Ethereum ist und mit den niedrigsten Gebühren wirbt.

Somit will sie die bisherigen ETH-Layer-2s wie Arbitrum herausfordern, wobei ein einzigartiges Konsensverfahren verwendet wird. Damit kann es für Coins der unterschiedlichsten Sektoren hervorragende Konditionen bieten, welche wettbewerbsfähig bleiben wollen. Daher steigen die Chancen, dass sich immer mehr Projekte für Pepe Unchained entscheiden, was wiederum dessen Wert steigert.

Ein besonderes Potenzial haben Analysten darin gesehen, dass Pepe Unchained zur führenden Memecoin-Skalierungslösung aufsteigt, indem sie sich wie andere zuvor auf KI, Gaming, NFTs und mehr auf genau den Memetoken-Bereich spezialisiert. So soll auch laut der Roadmap das Ökosystem ausgebaut werden, bisher sind die Details darüber jedoch ein Geschäftsgeheimnis.

Vermutlich will das Team somit Nachahmer verhindern oder es gibt Kooperationen mit anderen Mitgliedern aus der großen und aktiven Pepe-Community, der zu einem der größten Memecoins des Marktes zählt. Das hohe Verkaufstempo und das Interesse der Wale deuten jedoch auf ein verborgenes Potenzial hin, welches die Anleger in ihm erkannt haben.

Schnell konnte der Vorverkauf 7,78 Mio. USD einwerben und befindet sich nun kurz vor dem Ausverkauf. Interessierte können die Coins noch für 0,0089461 USD vor den meisten Anlegern im Vorverkaufsangebot mit einer Staking-Rendite von 250 % erwerben, sofern er nicht schon ausverkauft ist.

