Canva, die weltweit größte visuelle Kommunikationsplattform, gab heute die Einführung eines überarbeiteten und speziell für Arbeitsplätze weltweit entwickelten Markensystems bekannt. Die aktualisierte Identität wurde für eine globale Skalierung und lokale Verbindungen entworfen, um die Mission von Canva zu verstärken, die Welt zum Design zu befähigen.

Befähigung für das nächste Jahrzehnt von Canva

Das erste Jahrzehnt von Canva hat Millionen von Menschen gestärkt, ihre Ziele durch Design zu erreichen. Jetzt konzentriert sich das Unternehmen auch darauf, Organisationen mit Design- und Produktivitätstools zu stärken, um die wachsenden visuellen Kommunikationsanforderungen an jedem Arbeitsplatz in allen Teilen der Welt zu unterstützen.

Da die Arbeitswelt immer verteilter wird, war der Bedarf an stärkerer visueller Kommunikation und Zusammenarbeit noch nie so wichtig wie heute. Das erneuerte Markensystem von Canva wurde nicht nur entwickelt, um die Kreativität anzuregen, sondern auch um Teams zu unterstützen, die Produktivität mit globalem und lokalem Flair an Arbeitsplätzen auf der ganzen Welt zu steigern.

Um die Art und Weise, wie die Welt funktioniert, neu zu gestalten, musste Canva zunächst die Funktionsweise seiner Marke neu definieren. Dieser neue Fokus brachte neue Fragen mit sich: Kann die Marke neue Zielgruppen erreichen ohne seine einzigartige Stimme zu beeinträchtigen? ?Da die Marke weltweit skaliert kann sie auch wirklich lokale Verbindungen herstellen?

"Canva steht für Befähigung es handelt sich dabei um ein Grundprinzip unserer Marke und eines, dem unsere Mission seit jeher treu geblieben ist", so Cat van der Werff, Executive Creative Director (ECD) bei Canva. "Denn beim Design geht es nicht nur um Ästhetik Design ist das Vehikel, das es Menschen ermöglicht, ihre Ziele zu erreichen. Die Verstärkung dieser Idee wurde zum Anker für die gesamte Markenerneuerung."

Skalierung einer Markenikone

Vom sofort erkennbaren Farbverlauf bis zum handgefertigten Logo und der benutzerdefinierten Schriftart ist die Marke Canva bereits weltweit etabliert. Das Ziel dieser Aktualisierung war die Vereinfachung und Erweiterung dessen, was sie ikonisch macht und um anschließend mehr Platz für inspirierende visuelle Inhalte zu schaffen, die eine vielfältige Gemeinschaft widerspiegeln.

"Kreativität sieht überall auf der Welt anders aus was für einen Personalleiter in Paris relevant erscheinen mag, kann sich möglicherweise für einen digitalen Vermarkter in São Paulo als ungeeignet erweisen", so Cat van der Werff, ECD. "Unser aktualisiertes Markensystem ist auf Hyperlokalisierung und kulturelle Relevanz ausgelegt, was eine stärkere Verbindung mit Gemeinschaften auf der ganzen Welt ermöglicht als jemals zuvor."

Das aktualisierte Markensystem umfasst:

Aufbau einer Plattform für Inhalte: Das erneuerte Markensystem wurde von Canva selbst inspiriert eine Plattform für flexible Inhalte. Die Kernwerte der Marke bleiben unverändert, wohingegen flexible Markenelemente maßgeschneidert sein können. Dadurch kann die Marke global skalieren und gleichzeitig lokale Verbindungen herstellen.

Das erneuerte Markensystem wurde von Canva selbst inspiriert eine Plattform für flexible Inhalte. Die Kernwerte der Marke bleiben unverändert, wohingegen flexible Markenelemente maßgeschneidert sein können. Dadurch kann die Marke global skalieren und gleichzeitig lokale Verbindungen herstellen. Vereinigung von Marke und Produkt: Design-Layouts spiegeln jetzt genauer wider, wie Sie durch das Produkt von Canva fließen von inspirierenden Content-Scrolls bis hin zu Seiten per Drag-and-Drop und immersiven Momenten im Vollbildmodus.

Design-Layouts spiegeln jetzt genauer wider, wie Sie durch das Produkt von Canva fließen von inspirierenden Content-Scrolls bis hin zu Seiten per Drag-and-Drop und immersiven Momenten im Vollbildmodus. Demonstration der laufenden Arbeit: Oft ist es der Akt des Herstellens, der die meiste Freude bereitet. Das neue System von Canva zelebriert dies, indem es Design bei der Arbeit statt des fertigen Produkts ins Rampenlicht rückt. Eine Marke in Bewegung, selbst wenn sie statisch ist.

Oft ist es der Akt des Herstellens, der die meiste Freude bereitet. Das neue System von Canva zelebriert dies, indem es Design bei der Arbeit statt des fertigen Produkts ins Rampenlicht rückt. Eine Marke in Bewegung, selbst wenn sie statisch ist. Humanisierung der Benutzeroberfläche von Canva: Cursor, Kommentare und eine Suite maßgeschneiderter Emojis werden an jedem Markenkontaktpunkt lebendig, um Fallbeispiele für Verbindungen und Zusammenarbeit aufzuzeigen.

Cursor, Kommentare und eine Suite maßgeschneiderter Emojis werden an jedem Markenkontaktpunkt lebendig, um Fallbeispiele für Verbindungen und Zusammenarbeit aufzuzeigen. Verstärkung der Brand Voice: Eine neue Interpretation des Tonfalls verstärkt die verspielte Persönlichkeit der Marke entgegen dem Trend, sich in Unternehmensschlagworten auszudrücken.

Eine neue Interpretation des Tonfalls verstärkt die verspielte Persönlichkeit der Marke entgegen dem Trend, sich in Unternehmensschlagworten auszudrücken. Bessere Zugänglichkeit als jemals zuvor: Eine vereinfachte Farbpalette spiegelt die Sichtweise von Canva wider, dass Befähigung und Zugänglichkeit Hand in Hand gehen mit der aktualisierten Suite, um den strengen AA-Zugänglichkeitsnormen für jede Farbe zu entsprechen.

Von Canva in Canva verwirklicht

Große Organisationen vertrauen zunehmend auf Canva Enterprise, um die visuelle Arbeit zu verbessern und ihre Marken auszubauen. Bei seiner Veranschaulichung der Leistungsfähigkeit der Plattform verwendet das interne Kreativteam Design-Tools von Canva, um die Markenerneuerung mithilfe eines Teams von mehr als 4.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern konsequent zu skalieren.

Durch diesen Ansatz war die Marke von Beginn an durch maßgeschneiderte Markenvorlagen, KI-gestützte Voice-Tools und ein Brand Kit skalierbar, um alles an einem Ort zusammenzuführen.

"Von der Idee bis zur Umsetzung und von Zeitleisten bis hin zu Vorlagen wir haben in jeder Phase des Prozesses unsere eigenen Tools verwendet. Die gesamte Aktualisierung war darauf ausgelegt, unser Produkt auf Herz und Nieren zu testen, um Wege zu finden, wie Organisationen eine globale Marke mithilfe von Canva skalieren können", so Cat van der Werff, ECD.

Das Team arbeitete auch mit Kreativagenturen, wie etwa Vucko, um ein aktualisiertes Bewegungssystem zu definieren, das tiefer darauf eingeht, wie Canva der Marke Persönlichkeit und Menschlichkeit verleihen kann, und mit Buck zusammen, um einen maßgeschneiderten Emoji-Stil zu kreieren, der auf die Markenverläufe, die aktualisierte Farbpalette und die verspielte Persönlichkeit zurückgreift.

Neugestaltung der Arbeitswelt rund um den Globus

Im letzten Jahrzehnt hat sich Canva für die Demokratisierung des Designs eingesetzt und somit Millionen von Menschen unterstützt, ihre kreativen Visionen zum Leben zu erwecken, unabhängig davon, ob sie sich für kreativ halten oder nicht. Mit mehr als 190 Millionen monatlich aktiven Nutzern und einem Jahresumsatz, der 2,3 Milliarden US-Dollar übersteigt, liefert das Wachstum von Canva einen Beweis für seine Auswirkungen.

Über Canva?

Canva wurde 2013 gegründet und ist eine kostenlose Online-Plattform für visuelle Kommunikation und Zusammenarbeit, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, allen Menschen auf der Welt die Möglichkeit zu geben, zu gestalten. Mit einer einfachen Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche und einer riesigen Auswahl an Vorlagen, die von Präsentationen, Dokumenten, Websites, Social-Media-Grafiken, Postern, Kleidung bis hin zu Videos reichen, sowie einer riesigen Bibliothek mit Schriftarten, Stockfotografien, Illustrationen, Videomaterial und Audioclips kann jeder eine Idee umsetzen und etwas Wundervolles gestalten.

