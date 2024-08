Historisch gesehen ist der Juli eigentlich ein guter Monat für die Börsen. Nur dieses Jahr lief es so schlecht wie seit Jahren nicht mehr. Das könnte Anleger jetzt in den nächsten zwei Monaten erwarten. So einen Monat hat der amerikanische Index S&P 500 schon ewig nicht mehr erlebt. Nach einem kometenhaften Lauf in der ersten Jahreshälfte mit einem Plus von fast 15 Prozent ging vielen amerikanischen Aktien aus dem Index im Juli die Luft aus. Gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...