Bitcoin News: Das steckt hinter dem Anstieg um 7,4%

In den letzten 24 Stunden verzeichnete Bitcoin einen drastischen Kursanstieg. So stieg der Preis stark von 57.000 US-Dollar auf zwischenzeitlich über 62.000 US-Dollar. Im 24-Stunden-Vergleich ergibt sich aktuell eine Steigerungsrate von 7,4% für den Kurs. Dabei hat das 24-Stunden-Volumen nur um 1,96% auf 43 Milliarden US-Dollar zugenommen.

Damit zeigt sich eine rasche Erholung nach dem massiven Crash am Montag. Viele hatten befürchtet, dass der Kurs innerhalb kürzester Zeit in Richtung der 42.000 US-Dollar-Marke fallen würde. Mit dem schnellen Rebound und dem Rückerobern dieses Preisbereichs bleibt auf wöchentlicher Basis nur noch ein Verlust von 5% für die Leitwährung stehen. Auch die Gesamtmarktkapitalisierung konnte in den letzten 24 Stunden wieder um 6,6% zunehmen und liegt nun bei 2,15 Billionen US-Dollar.

Bitcoin Preisentwicklung, Quelle: www.coinmarketcap.com

Bitcoin Mining in Russland erlaubt

Erst vor wenigen Wochen sorgte eine Krypto-Meldung im russischen Raum für Aufsehen. Die Regierung im Land, die bisher eine strenge "No Crypto"-Politik verfolgt hatte, veröffentlichte Pläne, um Kryptowährungen für internationale Zahlungen von Banken und anderen Finanzinstituten zu verwenden. Dies war ein großer Schritt für die russische Krypto-Industrie, was mit den internationalen Sanktionen der westlichen Staaten (SWIFT-Sperre) aufgrund des Ukraine-Konflikts begründet werden konnte.

Nun hat eine neue Nachricht im Krypto-Bereich in Russland für Aufsehen gesorgt: Der russische Präsident Wladimir Putin möchte das Schürfen von Bitcoin im Land legalisieren. Auch wenn dies möglicherweise zuvor illegal und von vielen durchgeführt wurde, besteht nun die offizielle Möglichkeit, auch als Unternehmen Bitcoin zu minen.

https://x.com/BitcoinNewsCom/status/1821556733459759558

Diese äußerst positiven Nachrichten tragen definitiv zum Anstieg des Kurses bei, da sich nun eine weitere große Weltwirtschaft teilweise dem Krypto-Raum öffnet.

Andeutungen von der Trump-Familie

Auch die Andeutungen der Söhne des Präsidentschaftskandidaten Donald Trump könnten diese Woche zu einer Erholung der Kurse beigetragen haben. So hatte der renommierte Wirtschaftsexperte Peter Schiff auf seinem X-Kanal gepostet, dass Bitcoin durch die Andeutungen der Trump-Söhne in den "Rally-Modus" wechseln könnte.

Diese hatten scheinbar vage angedeutet, dass der Präsidentschaftskandidat bald eine wichtige pro-Bitcoin-Ankündigung in seinem Wahlkampf verlautbaren würde. Solche Nachrichten werden immer äußerst bullisch betrachtet, da sich viele ein positives Umfeld für Bitcoin und Kryptowährungen in den USA wünschen. Viele Kryptonutzer erhoffen sich besonders in den USA klare Regulierungen und Anwendungsrichtlinien für Bitcoin und Kryptowährungen, da hier noch immer viele Miner wie auch Kryptounternehmen beheimatet sind.

In den nächsten Tagen wird sich zeigen, ob Bitcoin seinen Aufwärtstrend weiter fortführen und in Richtung der 70.000 US-Dollar-Marke steigen kann. Währenddessen zeigt Pepe Unchained in seinem Vorverkauf enorme Leistungen und steht kurz davor, die 8-Millionen-US-Dollar-Marke zu durchbrechen.

Hier herausfinden, was hinter Pepe Unchained steckt.

Dieser neue Krypto-ICO scheint enormes Interesse bei den Anlegern geweckt zu haben. So könnte der Vorverkauf in dieser Woche wahrscheinlich noch einen Zufluss von über einer Million US-Dollar verzeichnen. Viele Anleger sehen Krypto-Vorverkäufe in diesen stark volatilen Zeiten als sichere Anlagemöglichkeit.

Die Entwickler des Pepe Unchained Tokens geben an, mit ihrem neuen Coin auch eine eigene Layer-2-Blockchain auf den Markt bringen zu wollen. Dies mag auf den ersten Blick überzogen wirken, bringt aber für den Meme-Coin enorme Vorteile. So kann beispielsweise die Transaktionsgeschwindigkeit um das 100-Fache gegenüber Ethereum beschleunigt werden. Dadurch können Meme-Coin-Trader besser und schneller von den Marktbedingungen profitieren. Außerdem werden gerade im Meme-Coin-Bereich gerne kleine Summen investiert - Durch die eigene Layer-2-Blockchain können hier die Transaktionskosten von rund 10 US-Dollar (auf ETH) auf wenige Cent gesenkt werden.

Dieser technische Fortschritt weckt bei Investoren große Hoffnungen auf eine herausragende Entwicklung des Coins, was bereits zu einer Einsammlung von 7,8 Millionen US-Dollar im Presale für das Projekt geführt hat. In etwa 10 Stunden oder nach weiteren 90.000 US-Dollar wird die nächste Preiserhöhung erwartet, weshalb sich Interessierte beeilen sollten.

Hier zu Pepe Unchained und Token noch günstig kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.