Bestand der liquiden Mittel: 23,3 Mio. EUR zum 30. Juni 2024 (25,3 Mio. EUR zum 30. Juni 2023) Linz, am 9. August 2024 - Der Fabasoft Konzern erzielte in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025 mit 20,4 Mio. EUR ein Umsatzplus von 3,8% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Umsatzsteigerung steht in engem Zusammenhang mit der anhaltend positiven Entwicklung der Recurring-Umsätze, die sich im Berichtszeitraum um 11,1% auf rund 11,7 Mio. EUR verbesserten. Investitionsschwerpunkte bei Produktinnovationen und Künstlicher Intelligenz Derzeit bestimmen Anwendungen der Künstlichen Intelligenz die digitale Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft. Fabasoft unterstützt ihre Kunden mit KI-Innovationen zur Erhöhung der Automatisierung von Geschäftsprozessen, die zusätzlich auch den andauernden Mangel an Fachkräften abfedern. Um die Fortsetzung des Wachstumskurses des Fabasoft Konzerns zu gewährleisten, sind daher weiterhin signifikante Investitionen in den Bereichen der innovativen unternehmenseigenen Softwareprodukttechnologie und den darauf aufbauenden Cloud-Angeboten, der Künstlichen Intelligenz samt Aufbau von KI-Kapazitäten in den Rechenzentren sowie des internationalen Marketings und Vertriebs notwendig. Vor diesem Hintergrund erwirtschaftete der Fabasoft Konzern im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 ein EBITDA von 3,7 Mio. EUR (4,5 Mio. EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres) sowie ein EBIT von 1,7 Mio. EUR (2,6 Mio. EUR im Vorjahresvergleich). "Die weiterhin kontinuierliche Steigerung der laufenden monatlichen Umsätze für die Nutzung unserer SaaS-Angebote und Cloud-Services bestätigt das Vertrauen unserer Kunden in die Innovationskraft von Fabasoft. Ich bin daher überzeugt, dass wir mit unserem flexiblen und praxiserprobten Produkt- und Leistungsangebot für weiteres Wachstum gut aufgestellt sind", sagt Fabasoft CEO Dipl.-Ing. Helmut Fallmann abschließend. Zum 30. Juni 2024 beschäftigte das Unternehmen 495 Mitarbeitende. Ein Jahr zuvor waren es 466 Mitarbeitende. Der vollständige 3-Monatsbericht 2024/2025 ist unter folgendem Link abrufbar: Deutsch (PDF): https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monatsbericht_2024_2025.pdf Englisch (PDF): https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monthsreport_2024_2025.pdf Über Fabasoft: Fabasoft zählt zu den führenden Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleistern für digitales Dokumenten-, Prozess- und Aktenmanagement in Europa. Mit dem einzigartigen Ökosystem Fabasoft PROCECO vereint Fabasoft leistungsstarke Software Solutions für dokumentenintensive Geschäftsprozesse. Zahlreiche namhafte Privatunternehmen und Organisationen der öffentlichen Verwaltung vertrauen seit mehr als drei Jahrzehnten auf die Qualität und Erfahrung von Fabasoft. Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE) Linz, 9. August 2024 Mag. Klaus Fahrnberger, Investor Relations Manager E-Mail: ir@fabasoft.com, Telefon: +43 732 60 61 62 0



