DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Rosenbauer Konzern im 1. Halbjahr 2024 mit kräftigem Umsatzwachstum und erneut deutlich verbessertem operativen Ergebnis

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Leonding (pta/09.08.2024/07:06) - * Höhere Fahrzeugauslieferungen sowie mehr Geschäft mit Ausrüstung, Komponenten und Service lassen Umsatz um 16,1% auf 534,6 Mio EUR steigen * Das EBITDA verdoppelt sich beinahe auf 29,3 Mio EUR, das EBIT ist mit 14,4 Mio EUR zum Halbjahr wieder klar positiv * EBT und Periodenergebnis im zweiten Quartal erstmals seit 2021 wieder positiv * Weiter starker Auftragseingang, Auftragsbestand über 2 Mrd. EUR

KONZERNKENNZAHLEN 1-6/2023 1-6/2024 Umsatzerlöse Mio EUR 460,5 534,6 EBITDA Mio EUR 15,1 29,3 EBIT Mio EUR 0,7 14,4 Periodenergebnis Mio EUR -11,6 -5,2 Cashflow aus der operativen Tätigkeit Mio EUR -139,7 -50,0 Eigenkapital in % der Bilanzsumme 15,8 % 13,5 % Gewinn je Aktie EUR -1,8 -1,0 Mitarbeiterstand zum 30. Juni 4.159 4.398 Auftragsbestand zum 30. Juni Mio EUR 1.687,6 2.017,2

Der Rosenbauer Konzern hat im ersten Halbjahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 534,6 Mio EUR (1-6/2023: 460,5 Mio EUR) erzielt. Diese lagen damit um 16,1 % über dem Vorjahreswert. Neben den Preisanpassungen der letzten beiden Jahre schlagen sich vor allem die höhere Anzahl an Fahrzeugauslieferungen und das stärkere Geschäft mit Ausrüstung, Komponenten und Service positiv zu Buche. So hat allein der Umsatz des Produktsegmentes Fahrzeuge um 14,8 % zugelegt. Von den Vertriebsregionen konnten die Area Europe und die Area Americas sowie der Vorbeugende Brandschutz ihren Umsatz ausbauen. Das erhöhte Geschäftsvolumen sowie die verbesserten Deckungsbeiträge der ausgelieferten Fahrzeuge führen trotz Sondereffekten zu einem deutlich verbesserten operativen Ergebnis. Das EBITDA verdoppelte sich gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres (1-6/2023: 15,1 Mio EUR) beinahe und lag bei 29,3 Mio EUR. Das EBIT betrug 14,4 Mio EUR (1-6/ 2023: 0,7 Mio EUR). Ohne negative Sondereffekte in Höhe von 3,5 Mio EUR durch das Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds und die Umsetzung der Bankenvereinbarung wäre das EBIT bei 17,9 Mio EUR gelegen. Der Auftragseingang war mit 744,2 Mio EUR ebenfalls deutlich höher als im Vorjahr (1-6/2023: 664,8 Mio EUR), der Auftragsstand liegt zum Halbjahr bei über 2.017,2 Mio. EUR (30. Juni 2023: 1.687,6 Mio.), eine starke Basis für weiteres profitables Umsatzwachstum.

"Die Ergebnisse des ersten Halbjahres zeigen, dass die Preiserhöhungen und die umgesetzten Verbesserungen wirken, und sie machen mich zuversichtlich, dass wir unsere Ziele für 2024 erreichen werden. Die eingeleiteten Prozessänderungen sind nötig, um die Kapitalbindung in unserem Geschäft zu reduzieren. Zudem werden wir bis zum Jahresende die geplante Kapitalerhöhung umsetzen und damit unsere Eigenkapitalausstattung verbessern. Besonders erwähnenswert ist die positive Auftragsentwicklung, allen voran im Mittleren Osten und in Amerika", sagt Sebastian Wolf, CEO der Rosenbauer International AG.

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Periodenvergleich auf 1.302,4 Mio EUR (30. Juni 2023: 1.122,5 Mio EUR). Die größte Veränderung wies dabei das kurzfristige Vermögen aus. Dieses stieg zum Halbjahr auf 1.033,0 Mio EUR (30. Juni 2023: 862,4 Mio EUR). Die Vorräte, hier insbesondere die in Arbeit befindlichen Fahrzeuge zur Auslieferung im 2. Halbjahr, erhöhten sich auf 704,6 Mio EUR (30. Juni 2023: 564,5 Mio EUR). Die Forderungen und sonstigen Vermögenswerte lagen mit 274,4 Mio EUR leicht unter dem Niveau der Vorjahresperiode (30. Juni 2023: 278,6 Mio EUR).

Die Nettoverschuldung stieg im Periodenvergleich von 466,1 Mio EUR auf 501,5 Mio EUR, was den Finanzierungsbedarf insbesondere für das umsatzbedingt und unterjährig höhere Trade Working Capital widerspiegelt. Dieses lag zum Halbjahr bei 536,1 Mio EUR (1-6/2023: 475,5 Mio EUR).

"Wir haben in den vergangenen Monaten weitere wichtige Verbesserungen u.a. beim Lieferkettenmanagement und den Durchlaufzeiten in der Fahrzeugproduktion geschafft. Gleichwohl sind konzernweit noch Hausaufgaben zu erledigen, um das Trade Working Capital deutlich zu senken und die Nettoverschuldung damit zurückzuführen. Mit der erwarteten Kapitalerhöhung von 119 Mio EUR bis zum Ende des Geschäftsjahres können wir unsere Eigenkapitalausstattung wieder deutlich stärken und die langfristige Finanzierung unserer Wachstumspläne angehen", sagt Markus Richter, CFO der Rosenbauer International AG.

Der Cashflow aus der operativen Tätigkeit war wegen des Anstiegs der Vorräte im Berichtszeitraum noch mit -50,0 Mio EUR (1-6/2023: -139,7 Mio EUR) negativ, was deutlich mehr als eine Halbierung verglichen mit der Vorjahresperiode ist. Für das Gesamtjahr 2024 wird von einem positiven Cashflow aus der operativen Tätigkeit ausgegangen.

Unter der Annahme weiter stabiler Lieferketten erwartet der Konzernvorstand für 2024 einen Umsatz von ca. 1,2 Mrd EUR und eine EBIT-Marge von rund 5 %.

(Ende)

Aussender: Rosenbauer International AG Adresse: Paschinger Straße 90, 4060 Leonding Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Tiemon Kiesenhofer Tel.: +43 664 80 679 6538 E-Mail: ir@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com/

ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2024 01:06 ET (05:06 GMT)