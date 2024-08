FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - FREUNDLICHER WOCHENAUSKLANG - Steigende Kurse an den Aktienmärkten in den USA und China dürften am Freitag auch die Börsen in Europa und damit den Dax stützen. Bei einem Kurs von 17.676 Punkten taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start prozentual kaum verändert in Nähe seines Vortagesschlusses. Rezessionssorgen in den USA hätten nach erfreulichen Daten vom Jobmarkt etwas nachgelassen, hieß es am Markt. In China gab derweil eine höhere Inflation den Kursen Auftrieb, weil damit Hoffnungen verbunden sind, dass sich die Inlandsnachfrage erhole.

USA: - ERHOLUNG - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag von robusten US-Arbeitsmarktdaten profitiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial baute seine anfänglichen Gewinne aus und schloss 1,76 Prozent höher mit 39.446,49 Punkten. Dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe vergangene Woche stärker als erwartet gefallen sind, milderte die Angst vor einem Abschwung der US-Wirtschaft etwas. Investoren griffen bei Aktien entsprechend wieder zu. Der marktbreite S&P 500 stieg am Ende um 2,30 Prozent auf 5.319,31 Zähler und erzielte damit den größten Tagesgewinn seit November 2022.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In China ging es bei den Kursen aufwärts. Eine höhere Inflation gab dort den Kursen Auftrieb, weil damit Hoffnungen verbunden sind, dass sich die Inlandsnachfrage erholt. Der techwertelastige Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 1,8 Prozent zu und der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,1 Prozent. In Tokio gab der Nikkei-Index für 225 führende Werte zwischenzeitlich erzielte Gewinn ab und büßte zuletzt 0,5 Prozent ein.



DAX 17680,40 0,37%

XDAX 17725,93 1,74%

EuroSTOXX 50 4668,74 0,01%

Stoxx50 4323,64 0,35%



DJIA 39446,49 1,76%

S&P 500 5319,31 2,30%

NASDAQ 100 18413,82 3,06%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 134,37 0,14%°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0921 0,02%

USD/Yen 147,08 -0,13%

Euro/Yen 160,63 -0,10%°



ROHÖL:





Brent 79,19 0,03 USD

WTI 76,24 0,05 USD°

