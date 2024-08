EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Quartalsergebnis

Eckert & Ziegler setzt Umsatz- und Gewinnwachstum im ersten Halbjahr 2024 fort



2. Quartal 2024: Umsatz: 77,8 Mio. € (VJ: 60,1 Mio. €)

EBIT vor Sondereinflüssen: 17,5 Mio. € (VJ: 12,0 Mio. €)

Nettogewinn: 9,5 Mio. € (VJ: 6,2 Mio. €) 1. Halbjahr 2024: Umsatz: 145,4 Mio. € (VJ: 118,0 Mio. €)

EBIT vor Sondereinflüssen: 32,5 Mio. € (VJ: 22,6 Mio. €)

Nettogewinn: 18,0 Mio. € (VJ: 10,9 Mio. €) Jahresprognose 2024: Umsatz von knapp 265 Mio. € (bestätigt)

EBIT vor Sondereinflüssen von rund 55 Mio. € (bestätigt) Berlin, 09.08.2024. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) konnte ihren Umsatz im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 23% auf 145,4 Mio. € steigern. Das EBIT vor Sondereinflüssen aus fortgeführten Geschäftsbereichen (bereinigtes EBIT) stieg um rund 9,9 Mio. € auf 32,5 Mio. €. Der Nettogewinn (aus fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäftsbereichen) legte um 65% zu und erreichte 18,0 Mio. € oder 0,87 € pro Aktie. Die Umsätze im Segment Medical lagen in den ersten sechs Monaten des Jahres mit 69,7 Mio. € rund 17,1 Mio. € oder 32% über dem Niveau des Vorjahres. Hauptwachstumstreiber war nach wie vor das Geschäft mit pharmazeutischen Radioisotopen; auch die Umsätze im Bereich Anlagenbau konnten im Vergleich zum Vorjahr deutlich zulegen. Das Segment Isotope Products erzielte mit 75,7 Mio. € einen um 10,4 Mio. € höheren Umsatz als in den ersten sechs Monaten 2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zeigten sich Verschiebungen in der Saisonalität und zwischen den Produktgruppen hin zu margenstärkeren Produkten. Beispielsweise wurden im Vorjahr die margenstarken Umsätze mit Strahlenquellen für die Industrie und insbesondere für die Anwendung im Energiesektor zum größten Teil erst im zweiten Halbjahr realisiert. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 bestätigt der Vorstand seine am 16. Juli 2024 veröffentlichte Gewinnprognose mit einem bereinigten EBIT von rund 55 Mio. € sowie seine am 22. März 2024 veröffentlichte Umsatzprognose mit einem Umsatz von knapp 265 Mio. €. Den vollständigen Quartalsbericht finden Sie hier:

https://www.ezag.com/fileadmin/user_upload/ezag/investors-financial-reports/deutsch/euz224d.pdf Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



