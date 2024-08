Am Rande des Sommerfestes der Unternehmerverbände Niedersachsen e.V. (UVN) in Hannover kam es am 08. August 2024 zu einem ersten Zusammentreffen zwischen Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, und Bernd Krüper, President von dynaCERT. In einem informellen Gespräch tauschten sich die beiden über die innovative Wasserstoff-Technologie von dynaCERT aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...