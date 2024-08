Suzano, der größte Zellstoffhersteller der Welt, gibt seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024 (2Q24) bekannt.

Das bereinigte EBITDA belief sich auf insgesamt 6,3 Mrd. BRL, was einem Anstieg von 60 gegenüber dem 2. Quartal 23 entspricht. Dies ist auf höhere Zellstoffpreise, günstige Wechselkurse, ein gestiegenes Verkaufsvolumen und geringere Produktionskosten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückzuführen. Der operative Cashflow belief sich auf 4,5 Mrd. BRL, das stärkste Quartalsergebnis seit 1Q23, und der Nettoumsatz auf 11,5 Mrd. BRL, das stärkste Quartalsergebnis seit 4Q22.

Der Zellstoffabsatz erreichte 2,5 Mio. Tonnen, während der Papierabsatz 333.000 Tonnen betrug. Die Bargeldkosten der Zellstoffproduktion, ohne Ausfallzeiten, betrugen 828 BRL pro Tonne. Suzano meldete einen Nettoverlust von 3,8 Mrd. BRL aufgrund von Währungseffekten in den Finanzergebnissen, die bis zur Fälligkeit solcher Finanztransaktionen nicht zahlungswirksam sind.

Dank der starken EBITDA-Entwicklung verringerte sich der Verschuldungsgrad von Suzano in US-Dollar vom 3,5-fachen auf das 3,2-fache und entsprach damit der Erwartung von Suzano, sein bisher größtes Investitionsprojekt innerhalb der in der Unternehmenspolitik festgelegten Grenzen durchzuführen. Bis Ende Juni hatte Suzano 89 der geplanten Gesamtinvestition von 22,2 Mrd. BRL in das Cerrado-Projekt, die größte Zellstofffabrik der Welt in einer Linie, eingesetzt.

Beto Abreu, CEO von Suzano, kommentierte:

"Der Start des Cerrado-Projekts ist ein bedeutender Meilenstein in der jahrhundertelangen Geschichte von Suzano und seiner zukünftigen Fähigkeit zur Wertschöpfung. Mit den niedrigsten strukturellen Kosten in allen unseren Betrieben wird die neue Fabrik unsere Größe und Wettbewerbsfähigkeit im Zellstoffgeschäft verbessern. Gleichzeitig arbeiten wir weiter an der Umsetzung anderer strategischer Ziele, einschließlich der Übernahme von Industrieanlagen von Pactiv Evergreen und der Übernahme einer bedeutenden Minderheitsbeteiligung an Lenzing."

Die neue Papiermühle von Suzano wurde am 21. Juli in der Gemeinde Ribas do Rio Pardo im Bundesstaat Mato Grosso do Sul in Betrieb genommen und verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von 2,55 Mio. Tonnen. Die Fertigstellung des Werks wird für das 2. Quartal 2025 erwartet.

Zwischen Juni und Juli gab Suzano außerdem den Erwerb eines 15%igen Anteils an Lenzing, dem österreichischen Spezialisten für die Herstellung von Zellulosefasern für die Textilindustrie, sowie die Übernahme von zwei US-amerikanischen Fabriken, die Flüssigkeitskarton und Cupstock herstellen, von Pactiv Evergreen bekannt.

