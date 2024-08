Die Allianz hat gestern mit ihren Zahlen die Prognosen geschlagen. Bei den Anlegern kam das gut an, zumal auch noch das Aktienrückkaufprogramm deutlich ausgeweitet wurde. Die ersten Analysten haben sich nun auch zu Wort gemeldet - und das überwiegend ebenfalls positiv.Mit einem Tagesplus von 1,9 Prozent zählte die Allianz am Donnerstag zu den Top-Gewinnern im DAX. Grund für den starken Handelstag waren die vor Börsenbeginn vorgestellten Quartalszahlen sowie die bereits am Vorabend verkündete Ausweitung ...

