Nach frühen Kursverlusten hat der Dax am Donnerstag doch noch die Kurve bekommen und seine Erholung ausgeweitet. Am Vormittag setzte sich zunächst das Auf und Ab der vergangenen Tage fort, ehe neue US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag den Aktienmärkten Auftrieb verliehen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sind so stark gesunken wie seit fast einem Jahr ...

