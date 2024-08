DJ PTA-News: Wurmtal Beteiligungen AG: Alle Tagesordnungspunkte mit deutlichen Mehrheiten beschlossen

Übach-Palenberg (pta/09.08.2024/08:07) - Rundum zufriedene Aktionäre

Alle Tagesordnungspunkte mit deutlichen Mehrheiten beschlossen

Übach-Palenberg, 09.08.2024: Die Aktionäre der Wurmtal Beteiligungen AG haben auf der ordentlichen Hauptversammlung (HV) vom 08.08.2024 allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Die HV wurde als Präsenzveranstaltung abgehalten. Insgesamt waren 48 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Die Dividende von 0,35 Euro je Aktie wird am dritten Geschäftstag nach der HV, somit am Dienstag, 13.08.2024 ausgeschüttet.

"Ich freue mich über den konstruktiven Austausch mit unseren Aktionären und das entgegengebrachte Vertrauen. Mit den heute getroffenen Beschlüssen haken wir das versprochen gute Geschäftsergebnis 2023/24 ab. Für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 können wir heute schon die nächste Dividendenanhebung ankündigen - und zwar eine Überproportionale", freut sich Vorstand Franz-Josef Lhomme. Hintergrund: Die Gelder, die nicht mehr für den ursprünglich geplanten Rückkauf eigener Aktien benötigt würden, sollen unseren Anlegern zugutekommen, so der Unternehmenslenker. Die Zukäufe weiterer Versicherungsmakler stünden nach wie vor auf der Agenda, die finanzielle Basis sei trotz der für 2024/25 vorgesehenen höheren Ausschüttung vorhanden.

Weiter zuversichtlich für 2024/25

Die Töchter Kehmer und Gondorf, deren Geschäftsjahre jeweils am 31.12. enden, erwirtschaften wie bekannt einen Großteil ihrer jährlich wiederkehrenden Einnahmen im bereits abgelaufenen Q1. In der Regel werden von Januar bis März die Jahresrechnungen geschrieben und auch gezahlt. Da das Geschäftsjahr der Wurmtal Beteiligungen AG am 30.04. ausläuft, kann bereits heute angekündigt werden, dass die Ausschüttungen im Q1 2025 mindestens konstant bleiben werden. "Hinzu kommen u.a. Zinseinnahmen aus Bundesanleihen sowie weitere Ausschüttungen des CS Euroreal. Zuletzt waren dies 0,38 Euro je Anteil am 20.06.2024", zählt der Alleinvorstand auf.

