Neue charttechnische Verkaufssignale bei der TUI Aktie haben den Aktienkurs des Reise-Konzerns zuletzt stark unter Druck gebracht. Hinzu kam die schlechte Stimmung am Markt, sodass der Aktienkurs von TUI in dieser Woche bis auf 5,052 Euro stürzte, die am Montag erreicht wurde. Eine anschließende Gegenbewegung brachte charttechnisch nichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...