Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen haben anfängliche Kursaufschläge wieder abgegeben, so die Analysten der Nord LB.Besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt würden die Anleihen am Nachmittag belasten. So hätten auch US Treasuries Kursverluste verzeichnet.Der ökonomische Kalender halte am heutigen Freitag nur wenige Highlights parat. Eines davon dürften dabei jedoch die jüngsten chinesischen Inflationsdaten für den Juli sein. Zwar würden die Analysten grundsätzlich mit eher wenig Bewegung beim CPI rechnen, aber dennoch eine etwas steigende Tendenz erwarten. Einen Hinweis auf ihre Einschätzung würden die vorlaufenden Nahrungsmittelpreise liefern, welche wiederum vor allem von steigenden Schweinepreisen getrieben seien. Cineastisch interessierte Leser mögen sich hierbei an die berühmten Schweinebäuche aus "Die Glücksritter" erinnert fühlen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...