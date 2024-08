Es wird bei den Aktien von Aixtron nun charttechnisch richtig spannend. Der Blick auf den Chart der Tech-Aktie zeigt eine wichtige und starke Unterstützungsmarke bei 17,87/18,05 Euro, deren obere Ausläufer in dieser Woche gleich an zwei Tagen in den Blick kamen. Zum einen am Montag in dem enorm schwachen Börsenumfeld mit einem Tief bei 18,22 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...