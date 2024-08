DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen mit Aufschlägen - Wall Street stützt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben zum Ende einer turbulenten Handelswoche überwiegend mit Aufschlägen geschlossen. Die Börsen folgten damit vermindert der deutlichen Erholung an der Wall Street. Dort hatten besser als erwartet ausgefallene Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe die zuletzt aufgekommenen Sorgen vor einem Abgleiten der US-Wirtschaft in eine Rezession deutlich vermindert. Die US-Börsen schlossen daraufhin mit kräftigen Aufschlägen. In Singapur hatten die Börsen wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

An der Börse in Tokio legte der Nikkei-Index vor dem langen Wochenende um 0,6 Prozent zu auf 35.025 Punkte. Die Kurse kamen im Verlauf jedoch wieder etwas zurück. Am Montag findet aufgrund eines Feiertages kein Handel statt. Der Aktienmarkt in Japan hat sich damit von seiner kräftigen Talfahrt zu Wochenbeginn wieder deutlich erholt, wenn auch nicht ganz. Gestützt wurde die Börse weiter von Schnäppchenkäufen, hieß es. Im Blick stand auch die Berichtssaison. So legten Tokyo Electron um 0,7 Prozent zu, nachdem das Unternehmen bei der Vorlage von Quartalszahlen die Markterwartungen übertroffen hat. Auch der Ausblick wurde angehoben.

An den chinesischen Börsen stieg der Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,4 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auch hier auf die guten Vorgaben aus dem US-Handel. Auf dem chinesischen Festland gab der Schanghai-Composite indessen leicht um 0,3 Prozent nach.

Die Verbraucherpreise sind in China im Juli mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr etwas stärker gestiegen als erwartet. Dies nährte etwas die Hoffnung, dass die Stützungsmaßnahmen Pekings zur Ankurbelung der strauchelnden Wirtschaft erste Früchte tragen. Die Erzeugerpreise sind im Juli um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken und damit etwas langsamer als erwartet. Erwartet wurde ein Rückgang um 0,9 Prozent. Die Daten zu den Verbraucher- und Erzeugerpreisen für Juli übertrafen die Markterwartungen, konnten aber die Deflationssorgen nicht ausräumen, hieß es von den Wirtschaftsexperten von Citi.

Ökonomen gehen allgemein davon aus, dass die Inflation in China in diesem Jahr schwach bleiben wird, da zögerliche Konsumenten angesichts einer unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung keine größeren Ausgaben tätigen. Zuletzt hatten einige schwache Konjunkturdaten Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung in China geschürt.

Auch in Südkorea stiegen die Kurse. Der Kospi gewann 1,2 Prozent. Die Aktie des Internet-Plattformenriesen Naver rückte um 0,6 Prozent vor, nachdem das Unternehmen im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen hat.

In Australien gewann der S&P/ASX 200 in Sydney 1,2 Prozent hinzu. Alle elf Sektoren schlossen dabei mit Aufschlägen. Die Banken Commonwealth, Westpac, NAB und ANZ legten zwischen 0,3 und 1,1 Prozent zu.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.777,70 +1,2% +2,5% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 35.025,00 +0,6% +4,1% 08:00 Kospi (Seoul) 2.588,43 +1,2% -2,5% 08:00 Schanghai-Comp. 2.862,19 -0,3% -3,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.131,75 +1,4% -1,0% 10:00 Taiex (Taiwan) 21.469,00 +2,9% +19,7% 07:30 Straits-Times (Sing.) FEIERTAG KLCI (Malaysia) 1.594,42 +0,3% +9,3% 11:00 BSE (Mumbai) 79.583,68 +0,9% +10,2% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:35 % YTD EUR/USD 1,0924 +0,1% 1,0918 1,0937 -1,1% EUR/JPY 160,79 +0,0% 160,73 159,85 +3,3% EUR/GBP 0,8556 -0,1% 0,8565 0,8616 -1,4% GBP/USD 1,2769 +0,2% 1,2747 1,2693 +0,3% USD/JPY 147,18 -0,0% 147,23 145,66 +4,4% USD/KRW 1.364,78 -0,5% 1.372,30 1.375,65 +5,2% USD/CNY 7,1422 -0,1% 7,1470 7,1360 +0,6% USD/CNH 7,1741 -0,1% 7,1823 7,1624 +2,0% USD/HKD 7,7968 +0,0% 7,7942 7,7892 -0,2% AUD/USD 0,6599 +0,1% 0,6591 0,6548 -3,1% NZD/USD 0,6023 +0,2% 0,6014 0,5999 -4,7% Bitcoin BTC/USD 61.028,00 -0,5% 61.364,80 57.272,20 +40,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,05 76,19 -0,2% -0,14 +6,6% Brent/ICE 78,97 79,16 -0,2% -0,19 +4,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.424,15 2.427,36 -0,1% -3,21 +17,5% Silber (Spot) 27,56 27,58 -0,1% -0,02 +15,9% Platin (Spot) 937,18 935,00 +0,2% +2,18 -5,5% Kupfer-Future 4,02 3,96 +1,5% +0,06 +2,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

