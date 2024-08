© Foto: ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar - picture alliance



Das Werbetechnologieunternehmen The Trade Desk hat mit seinen am Donnerstagabend vorgelegten Zahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen.Eine Performance von über 3.000 Prozent hat die Aktie des Ad-Tech-Unternehmens The Trade Desk in den vergangenen 10 Jahren erzielt. Der Schlüssel zu dieser beeindruckenden Performance ist die Kombination aus starkem Wachstum und Profitabilität. Anders als vielen wachstumsorientierten Technologieunternehmen ist The Trade Desk schon sehr früh ein profitables Wachstum gelungen. Günstig ist die Aktie zwar nie bewertet gewesen, aber die konstanten Nettoerträge haben extreme Bewertungsniveaus verhindert, sodass sich die Aktie nachhaltig steigern konnte. Am …