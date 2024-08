Vermutlich war die Weltbevölkerung schon immer divers - doch in den letzten Jahren wird dies zunehmend sichtbarer. Und so bunt die Menschen sind, so bunt sind auch ihre Bedürfnisse. Die Jungmaklerin Marie Christina Schröders hat sich mit Adviris auf die Beratung der LGBTQIA+-Community spezialisiert. Interview mit Marie Christina Schröders, Gründerin und Geschäftsführerin der Adviris GmbHMarie Christina, könntest du vielleicht einleitend deine Zielgruppe einmal konkret beschreiben? Die Zielgruppe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...