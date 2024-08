EQS-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Personalie

niiio finance group AG stellt Führungsteam neu auf: Johann Horch legt sein Amt bei der niiio nieder; Steuer und Ropel neue Vorstandsmitglieder



Die niiio finance group AG tritt unter der Führung ihres Mehrheitsinvestors Pollen Street Capital mit der bevorstehenden Einbringung der fundsaccess AG, FundHero S.A. und FinTecc LLC in die nächste Phase ihres Wachstumskurses ein. In diesem Zusammenhang wird das Führungsteam mit der zwischen Johann Horch und dem Aufsichtsrat vereinbarten heutigen Niederlegung des Vorstandsamtes von Herrn Horch neu aufgestellt. Die Führung der niiio-Gruppe wird zunächst von Heribert Steuer und Christian Ropel übernommen, die kürzlich in den Vorstand bestellt wurden und sich auf die Zusammenführung der einzelnen Konzernteile konzentrieren werden.

Johann Horch war seit vielen Jahren Vorstandsvorsitzender der niiio finance group AG und bis zur Übernahme durch den Investor Pollen Street Capital im letzten Jahr, zu der er die niiio erfolgreich geführt hat, mittelbar deren größter Aktionär. Er betrieb in den vergangenen Jahren erfolgreich die von der niiio finance group AG verfolgte Roll-Up-Strategie, die nach der Übernahme der DSER GmbH, der PATRONAS Financial Systems GmbH und der FIXhub GmbH schließlich im letzten Jahr in der Investition durch den Investor Pollen Street Capital mündete. Der vorerst letzte Schritt in der Umsetzung wird die zeitnahe Durchführung der Einbringung der fundsaccess AG, der FundHero S.A. und der FinTech LLC sein.

Heribert Steuer, langjähriger Geschäftsführer der PATRONAS Financial Systems GmbH und seit Anfang 2022 Teil der niiio-Gruppe, sowie Christian Ropel, der im letzten Jahr über die fundsaccess AG zur Unternehmensgruppe gestoßen ist und der mittlerweile die M&A-Aktivitäten der Gruppe steuert, wurden kürzlich in das Management bestellt und werden künftig die niiio leiten.

Johann Horch wird die beiden neuen Vorstände in der Übergangsphase weiter unterstützen und bleibt auch zukünftig mittelbarer Aktionär der niiio finance group AG. Die Reorganisation des Führungsteams ist voraussichtlich noch nicht abgeschlossen. Insbesondere im Zusammenhang mit dem kürzlich veröffentlichten Erwerb der Etops Group AG durch die Neptune-Gruppe sind weitere Entwicklungen möglich.

Herr Horch sagt dazu: "Ich bin dankbar dafür, dass ich in den letzten Jahren meine Stärken im Aufbau von niiio, einschließlich bei der von uns verfolgten Roll-Up-Strategie, für die Gesellschaft ausspielen konnte und mit Pollen Street Capital im Jahr 2023 einen versierten Partner gefunden zu haben, der nun die verfolgte Vision weiterführt. niiio ist heute das größte WealthTech Unternehmen in Deutschland. Es ist jetzt die richtige Zeit, um die Führung der Gesellschaft einem neuen Team zu überlassen, das unsere Strategie durch Zusammenführung der verschiedenen Unternehmensteile weiter festigen wird."

Dr. Martin Setzer äußerte sich wie folgt: "Mit Johann Horch beendet der langjährige CEO der niiio finance group AG seine Tätigkeit. Ohne ihn stünde die Gesellschaft heute nicht dort, wo sie jetzt steht. Wir danken ihm außerordentlich für seine jahrelange erfolgreiche Tätigkeit für die niiio-Gruppe und wünschen ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute. Mit Heribert Steuer und Christian Ropel nehmen zwei neue Vorstandsmitglieder die Nachfolge auf, die bereits mit der niiio-Gruppe vertraut sind. Wir sind uns sicher, dass das neue Management die weitere Entwicklung der niiio-Gruppe erfolgreich begleiten wird und wünschen ihm dabei viel Erfolg. Wir freuen uns auf die weiteren Entwicklungen innerhalb der Gruppe."

Über die niiio finance group AG

Die niiio finance group AG ist ein Anbieter von cloud-basierten SaaS-Lösungen für das Asset- und Wealth-Management. Das Unternehmen stellt ein umfassendes, modulares Lösungsangebot bereit, das die Digitalisierung einer breiten Palette von kundenorientierten sowie Mid- und Backoffice-Aktivitäten ermöglicht. Das Ziel der niiio finance group ist es, die führende paneuropäische Plattform in diesem Bereich zu schaffen, indem sie sowohl auf ihre Erfolgsbilanz bei Fusionen und Übernahmen (M&A) als auch auf ihr starkes organisches Wachstum setzt.

Über Pollen Street Capital

Pollen Street ist ein schnell wachsender, zielorientierter und leistungsstarker PE Asset Manager. Das 2013 gegründete Unternehmen hat umfassende Kompetenzen im Finanz- und Unternehmensdienstleistungssektor aufgebaut, die auf die Megatrends ausgerichtet sind, die die Zukunft der Branche prägen. Pollen Street verwaltet über 4,5 Milliarden Pfund in Private Equity- und Kreditstrategien im Auftrag von Investoren, darunter führende öffentliche und betriebliche Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Staatsfonds, Stiftungen, Vermögensverwalter, Banken und Family Offices aus aller Welt. Pollen Street verfügt über ein Team von über 80 Fachleuten mit Büros in London und New York City.





