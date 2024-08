Die Ölpreise haben im Wochenverlauf zugelegt und könnten mit einem deutlichen Plus in das Wochenende gehen. Unsicherheiten am Markt aufgrund der Spannungen im Nahen Osten und Produktionsausfälle am libyschen Ölfeld Sharara dominieren an den Börsen. Die Heizölpreise in Deutschland und der Schweiz knüpfen an die Aufwärtsbewegung an und zeigen sich mit Aufschlägen von durchschnittlich 0,4 Cent bzw. Rappen ...

