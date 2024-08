HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Süss Microtec von 60 auf 68 Euro angehoben und die Aktien in der Folge von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Aufträge aus KI-bezogenen Anwendungen für temporäre Bonder seien der einzige Wachstumstreiber 2024 und glichen die zyklische Schwäche im Kern-Lithographie-Segment mehr als aus, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sollten ab 2026 neue Wachstumstreiber Schwung liefern und eine vorübergehende Schwäche bei temporären Bondern ausgleichen. In Summe sehe die Produktpipeline gut aus./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



ISIN: DE000A1K0235