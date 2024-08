FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sixt von 116 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Autovermieters seien auf den ersten Blick eher enttäuschend gewesen, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Markt habe aber offenbar noch Schlimmeres erwartet. Er schraubte seine Prognosen leicht nach unten. Dei Frage sei nun, ob die Geschäftsentwicklung ihr Tief erreiche./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2024 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007231326