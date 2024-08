Dachau (ots) -Der Social-Media-Kanal "Ms. Karriere" konnte innerhalb von nur sechs Monaten über 17.500 Follower auf TikTok und Instagram generieren. Ziel des Kanals ist es, junge Frauen der GenZ (15 bis 25 Jahre alt) anzusprechen, die Unterstützung und Hilfe bei der Karriereplanung brauchen.Jens Meurer, Ideengeber des Kanals und Gründer der Karriere-Agentur "Good News Company", sagt: "Wir wollen jungen Frauen den Mut für eine großartige Karriere geben. Das machen wir, indem wir z.B. verschiedene Ausbildungen und Studiengänge erklären und Beispiele erfolgreicher Frauen zeigen." Wichtig sei dabei, so Meurer, dass der Content auf "Ms. Karriere" auch "von Frauen für Frauen" komme. Somit stehen weibliche Creatorinnen vor der Kamera und sprechen mit jungen Frauen über Ausbildung, Studium oder die Zeit nach der Schule. Auch dürfe ein gewisser "Augenzwinker-Content" nicht fehlen, um ein junges Publikum anzusprechen, sagt Meurer und verweist auf verschiedene Formate innerhalb des Kanals wie "Welchen Beruf würdest du niemals daten?"Meurer, der mit seiner "Good News Company" zur Nr. 1 Agentur in Deutschland im Themenbereich "Schule - Ausbildung - Studium" aufgestiegen ist, kann auf eine beachtliche Reichweite blicken: "Wir haben nun 1.2 Millionen Follower über alle unsere Kanäle hinweg. Es ist ganz klar: Wir erreichen die GenZ wenn es um Karriere und Beruf geht." Zu den Premium-Sponsoren des Kanals "Ms. Karriere" gehören SAP, die Landeshauptstadt München und die Uni St. Gallen. Geplant seien außerdem Kooperationen mit Airbus, Bosch und einer weiteren Hochschule oder Universität in Deutschland.Pressekontakt:Jens Meurerjens@goodnewscompany.de+49 (0) 151 - 74 38 36 10Original-Content von: GNC Sales Jens Meurer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173539/5840229