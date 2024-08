Auszug aus dem Marktkommentar von Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe Der Goldpreis hielt sich in den letzten Handelstagen beeindruckend stark, nachdem der japanische Aktienmarkt eingebrochen war und Panik an den westlichen Börsen entstand. Der Nikkei 225 verlor an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen 19,7 % auf 31.156 Punkte, erholte sich seither jedoch wieder auf 35.300 Punkte, womit das Minus lediglich bei 9 % liegt. Der Nasdaq 100 korrigierte in den letzten vier Wochen im Paniktief ...

