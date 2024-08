Die Süss MicroTec-Aktie (WKN: A1K023) erholte sich zuletzt von den Turbulenzen an den Börsen sowie dem Einbruch der Technologiewerte. Am Freitag verbessert sie sich um +2,7% und steht aktuell bei 56,20 €. Der Titel profitierte maßgeblich von dem Hype der Technologiewerte, seit Jahresanfang stieg der Kurs von 27 € auf 70 € in der Spitze. Ist der Rückgang nur eine normale Korrektur oder mehr? Profiteur der hohen Chips-Nachfrage Nach der guten Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...