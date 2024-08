DJ CEP: Unerlaubte Drohnenflüge zunehmend Sicherheitsbedrohung

BERLIN (Dow Jones)--Während der Fußball-EM wurden an allen Austragungsorten in Deutschland laut einer Analyse des Centrums für Europäische Politik (CEP) unerlaubte Drohnenflüge registriert. Jeder Flug in den Verbotszonen der Turnier-Städte sei eine Straftat, betonte die Freiburger Denkfabrik. Moderne Drohnen würden zunehmend zu einer Bedrohung für die innere und äußere Sicherheit - auch bei Großveranstaltungen. Das CEP warnte vor einer Fähigkeitslücke bei der Abwehr. "Es ist unerlässlich, nicht nur militärische, sondern auch zivile Aspekte der Drohnenabwehr zu berücksichtigen, insbesondere im Hinblick auf kritische Infrastrukturen", sagte CEP-Digitalexperte Anselm Küsters, der die aktuelle Lage mit CEP-Sicherheitsexperte Jörg Köpke untersucht hat.

Mehr als 90 Prozent der zurzeit im Einsatz befindlichen Drohnen würden per Funk gesteuert, und die Zahl der Drohnen, die über Mobilfunknetze wie LTE/5G oder autonom operierten, steige. Das könnte Fähigkeitslücken offenbaren, wenn bisherige Abwehrsysteme nicht auf diese Technologie ausgelegt sind. "Neben den militärischen Aspekten müssen zivile Bereiche wie Popkonzerte, Wasserwirtschaft oder Rechenzentren berücksichtigt werden. Die Drohnenabwehr sollte in den klassischen Perimeterschutz integriert werden, etwa im Rahmen des Kritis-Dachgesetzes", forderte Köpke.

