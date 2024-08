Immer mehr Fonds setzen auf künstliche Intelligenz, entweder als Investmentschwerpunkt oder für ihre Anlageentscheidungen. Das Analysehaus Scope hat beide Fondsarten analysiert und musste feststellen: In der Breite überzeugen können sie noch nicht. Scope hat das Thema künstliche Intelligenz in der Fondsbranche näher untersucht. Viele Fonds investieren in Aktien von Unternehmen mit KI-Bezug, doch KI findet in manchen Produkten auch Verwendung bei den Anlageentscheidungen. Das Analysehaus hat Fonds ...

Den vollständigen Artikel lesen ...