Dogwifhat, Pepe oder Base Dawgz - welcher Meme-Coin besitzt derzeit das höchste Potenzial?

Nachdem auch die Meme-Coins am Anfang der Woche stark vom Flash Crash betroffen waren, konnten gerade in den letzten 24 Stunden viele Spaß-Währungen erneut zulegen. Teilweise wurden hier sogar Kursgewinne im zweistelligen Prozentbereich erreicht.

Viele Anleger fragen sich im Zuge der jüngsten Marktveränderung, welcher Meme-Coin derzeit tatsächlich das größte Potenzial bieten kann und ob es sich jetzt noch lohnt, in einen dieser Coins zu investieren. Wir werfen in unserer Übersicht einen Blick auf drei Meme-Projekte und verraten, was ihre Vorteile und Chancen am Markt sind.

Pepe Coin mit fast 12 % Gewinn in 24 Stunden

Einer der größten Gewinner am Krypto-Markt der letzten 24 Stunden ist der PEPE-Token, denn in diesem Zeitraum konnte der Coin um 11,78 % zulegen. Der auf der Ethereum-Blockchain basierende Token profitiert vor allem davon, dass nach dem Flash Crash viele Anleger versucht haben, günstig in Kryptowährungen zu profitieren.

Mit einer Marktkapitalisierung von über 3,6 Milliarden US-Dollar liegt der Pepe Coin weiterhin auf dem dritten Platz im Meme-Coin-Ranking. Auch das Handelsvolumen ist in den letzten 24 Stunden merklich angestiegen und liegt über 15 % höher als noch zum Vortag.

Der Pepe Kurs der vergangenen 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Da der PEPE-Token allerdings keinen tatsächlichen Nutzen hat und als reines Investitionsobjekt benutzt wird, ist sein Potenzial immer davon abhängig, wie stark er aktuell in den sozialen Medien diskutiert wird. So sollten sich Anleger immer im Klaren darüber sein, dass die hohe Volatilität des Pepe-Kurses zwar Chancen auf schnelle Gewinne bietet, gleichzeitig jedoch auch das Risiko auf Verluste erhöht.

Dogwifhat weiterhin unter 2-Dollar-Marke - jetzt investieren?

Auch der WIF-Token konnte in den letzten 24 Stunden signifikante Gewinne verzeichnen und liegt aktuell mit 10,25 % im Plus. Nach dem Flash Crash am Montag fiel der Kurs zeitweise unter die Marke von 1,09 US-Dollar, konnte seitdem jedoch wieder langsam auf eine Marke von aktuell 1,88 US-Dollar steigen.

Damit liegt der WIF-Coin allerdings noch weit unter dem lokalen Hoch, das vor zwei Wochen erst bei über 2,87 US-Dollar gelegen hatte. Dies zeigt jedoch auch, dass Dogwifhat noch viel Potenzial für ein Wachstum besitzt.

Der Dogwifhat (WIF) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Mit einer Marktkapitalisierung von über 1,8 Milliarden US-Dollar liegt die Kryptowährung weiterhin auf Platz 4 im Meme-Coin-Ranking und ist damit weiterhin der größte Solana-Meme-Coin am Markt. Allerdings ist das Interesse am WIF-Token in den letzten 24 Stunden ein wenig abgeflaut, denn das Handelsvolumen ist in diesem Zeitraum 13,67 % zurückgegangen.

Bleibt also abzuwarten, ob und wie schnell sich der WIF-Coin wieder erholt und ob er tatsächlich nicht nur das lokale Hoch baldigst wieder erreicht, sondern sogar darüber hinaus expandieren kann. Das Potenzial dafür ist zumindest vorhanden.

Base Dawgz nähert sich 3-Millionen-Marke

Ein Meme-Coin, der bisher allerdings erst im Vorverkauf erworben werden kann, ist Base Dawgz ($DAWGZ). Dieses Projekt möchte sich von der Konkurrenz dadurch abheben, dass es nicht nur auf einer einzelnen Blockchain aktiv ist - wie dies zum Beispiel bei Dogwifhat und Pepe der Fall ist -, sondern gleich auf multiplen Netzwerken zum Einsatz kommen kann. Als Multi-Chain-Token soll Base Dawgz nach dem Launch nämlich auf Solana, Ethereum, Base, Avalanche und der Binance Smart Chain genutzt werden können.

Erfahre jetzt alles zum laufenden Base Dawgz-Presale!

Außerdem punktet Base Dawgz mit einem äußerst lukrativen Staking-Programm: Bereits im laufenden Vorverkauf aktiv, bietet dieses nämlich im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 925 %.

Hinzu kommt die Möglichkeit, selbst Inhalte und Memes zum $DAWGZ-Token zu erstellen und auf X (ehemals Twitter) zu teilen, um so Punkte zu sammeln. Diese Punkte können wiederum nach dem Presale in eigene Coins umgemünzt werden, was von den Entwicklern als Anreiz für die Community geschaffen wurde. Dieser Share-to-Earn-Algorithmus ist ein wichtiger Bestandteil der Marketingstrategie und scheint zu funktionieren, denn mittlerweile wurden über 2,8 Millionen US-Dollar an Kapital eingenommen.

Investiere jetzt noch günstig in den $DAWGZ-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.