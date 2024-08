Die niiio finance group AG tritt unter der Führung ihres Mehrheitsinvestors Pollen Street Capital mit der bevorstehenden Einbringung der fundsaccess AG, FundHero S.A. und FinTecc LLC in die nächste Phase ihres Wachstumskurses ein. In diesem Zusammenhang wird das Führungsteam mit der zwischen Johann Horch und dem Aufsichtsrat vereinbarten heutigen Niederlegung des Vorstandsamtes von Herrn Horch neu aufgestellt. Die Führung der niiio-Gruppe wird zunächst von Heribert Steuer und Christian Ropel übernommen, die kürzlich in den Vorstand bestellt wurden und sich auf die Zusammenführung der einzelnen ...

