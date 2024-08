Frechen (ots) -Home Instead-Konzept steht für Zeit und VertrauensaufbauBereits heute leben 1,8 Millionen Menschen mit einer demenziellen Erkrankung in Deutschland - die Alzheimer-Krankheit ist dabei die am häufigsten verbreitete Form der Demenz. Prognosen gehen davon aus, dass sich die Zahl der Erkrankten bis 2050 auf 3 Millionen erhöhen wird.Viele der betroffenen Menschen leben mit Angehörigen, zum Teil auch alleine im eigenen Zuhause. Je gravierender sich die Symptome im Verlauf der Erkrankung auf den Gesundheits- und Allgemeinzustand auswirken, desto stärker wächst der Betreuungsbedarf und damit auch die Belastung der Angehörigen der erkrankten Person.Was auf medizinische Behandlung und Pflege spezialisierte ambulante Pflegedienste in der häuslichen Versorgungssituation nicht leisten können, ist eine umfassende und zeitintensive Betreuung der erkrankten Menschen in ihrem Alltag und ihrer individuellen Lebenssituation. Den herkömmlichen Pflegediensten fehlt im starren Raster vordefinierter Pflegeleistungen schlicht die Zeit dafür. Dadurch lastet diese Aufgabe der Betreuung und Zuwendung häufig alleine auf den Angehörigen."An dieser Stelle im Versorgungsmix docken wir an und schließen mit unserer breiten Leistungspalette, die neben Betreuung auch Grundpflege umfasst, eine Lücke in der häuslichen Versorgung", erklärt Home Instead Geschäftsführer Thomas Eisenreich.Auch emotionale und soziale Bedürfnisse im FokusHome Instead, mittlerweile mit 180 Standorten in Deutschland in fast allen Regionen der Republik präsent, setzt gezielt auf eine individuelle Betreuung und Pflege, die nicht nur die körperlichen, sondern auch die emotionalen und sozialen Bedürfnisse der Betroffenen berücksichtigt, so das Unternehmen. Dies trage dazu bei, die Lebensqualität zu erhalten und gebe Familien und Freunden die Gewissheit, dass ihre Angehörigen in guten Händen sind. Der Home Instead-Geschäftsführer verweist in diesem Zusammenhang auf den Qualitätsaspekt, der Home Instead beim entscheidenden Faktor - dem zum Einsatz kommenden Personal - auszeichne. Eisenreich erklärt: "Unsere Betreuungskräfte sind qualifiziert und speziell geschult. Sie durchlaufen ein intensives Training, um die besonderen Anforderungen der Demenzbetreuung zu meistern." Regelmäßige Fortbildungen gewährleisteten, dass die Betreuungskräfte stets auf dem neuesten Stand der Pflegepraxis sind, unterstreicht er.Konzeptionell legt Home Instead bei der Betreuung von an Demenz erkrankten Menschen das Hauptaugenmerk darauf, die Selbstständigkeit der Betroffenen so lange wie möglich zu erhalten und sie aktiv in den Alltag einzubinden. Durch gezielte Aktivitäten und eine strukturierte Tagesplanung werde den Betroffenen ein Gefühl von Normalität und Sicherheit vermittelt. Dies habe "nachweislich positive Effekte auf ihr Wohlbefinden und ihren Krankheitsverlauf", so der Betreuungsspezialist, dessen Marktpräsenz in Deutschland seit der Eröffnung des ersten Standorts im Jahr 2008 in Köln kontinuierlich gewachsen ist.Betroffene Personen und Familien finden einen passenden Standort von Home Instead auch in ihrer Nähe, denn das bundesweite Netz der Standorte des Unternehmens verdichtet sich stetig. Auf der Homepage des Unternehmens bietet ein digitaler Standortfinder Interessierten die Möglichkeit, den Kontakt zum jeweils nächstgelegenen Standort aufzunehmen: www.homeinstead.de/standortfinder. Telefonisch ist Home Instead zentral unter der kostenlosen Rufnummer 0800 8081825 erreichbar.Über Home InsteadHome Instead wurde 1994 in den USA gegründet und verfügt heute über mehr als 1.150 Standorte in 13 Ländern auf vier Kontinenten. Die Betreuungskräfte von Home Instead ermöglichen hilfs- und pflegebedürftigen Menschen ein Leben in ihrer vertrauten Umgebung.In Deutschland ist Home Instead seit 2008 vertreten; die Zentrale befindet sich in Frechen bei Köln. Aktuell gibt es bundesweit bereits über 180 Betriebe, die alle über eine Pflegekassenzulassung verfügen und somit alle ambulanten Budgets der Pflegeversicherung nutzen können. Zusammen betreuen die deutschen Home Instead Betriebe mehr als 35.000 Kunden.Pressekontakt:Thomas EisenreichGeschäftsführerHome Instead GmbH & Co. KGAlfred-Nobel-Straße 29, 50226 Frechenthomas.eisenreich@homeinstead.deTelefon 02234-209099-49Mobil: 0173-4208751Jeder Betrieb von Home Instead ist unabhängig sowie selbstständig und wird eigenverantwortlich betrieben.Original-Content von: Home Instead GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157957/5840289