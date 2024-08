DJ PTA-Adhoc: Finchain Capital Partners AG: Einstieg eines strategischen Investors

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Düsseldorf, 09.08.2024 (pta/09.08.2024/11:05) - Die Beteiligungsgesellschaft FINCHAIN Capital Partners AG, Düsseldorf, und die MERIDIANA Capital Group GmbH, Hamburg, haben eine engere Zusammenarbeit für die strategische Ausrichtung der FINCHAIN Capital Partners AG vereinbart, in deren Zuge MERIDIANA Capital Group GmbH durch Übernahme von Aktien wesentlicher Aktionär der Gesellschaft werden soll. Dazu übernimmt MERIDIANA Capital Group GmbH unter anderem Verpflichtungen der BOB International Holding Limited, Birmingham, Vereinigtes Königreich, aus der im Dezember 2023 beschlossenen Kapitalerhöhung. Hintergrund ist auch, dass sich von der BOB International Holding Limited ursprünglich eingegangene Verpflichtungen in der Folgezeit als nicht umsetzbar herausstellten. Entsprechende Vereinbarungen über den Einstieg von MERIDIANA Capital Partners AG wurden heute unterzeichnet.

In einem ersten Schritt ist beabsichtigt, Beteiligungen im Lifescience-Bereich gemeinsam zu entwickeln In diesem Zusammenhang befindet sich FINCHAIN Capital Partners AG mit verschiedenen Aktionären der MOLOGEN AG, Hamburg, u.a. MERIDIANA Capital Group AG, in Verhandlungen, 49% der ausstehenden Aktien der MOLOGEN AG zu erwerben. Die MOLOGEN AG konzentriert sich seit der erfolgreichen Restrukturierung auf die schnelle Umsetzung von Forschungsergebnissen in breit vermarktbare Produkte wie dem diätetischen Lebensmittel OCUFORTE AMD zur Versorgung der Augen bei altersbedingter Makuladegeneration.

Darüber hinaus werden seitens FINCHAIN Capital Partners AG und MERIDIANA Capital Group GmbH bereits weitere Projekte aus dem Lifescience-Bereich konkret beleuchtet, die kurzfristig in der FINCHAIN Capital Partners AG eingebracht und umgesetzt werden können.

(Ende)

Aussender: Finchain Capital Partners AG Adresse: Königsallee 27, 40212 Düsseldorf Land: Deutschland Ansprechpartner: Roland Pfaus Tel.: +49 211 23855 -195 E-Mail: info@finchaincapital.com Website: www.finchaincapital.com

ISIN(s): DE000A3MQC96 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2024 05:05 ET (09:05 GMT)