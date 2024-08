Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den US-Rentenmärkten fand in den vergangenen Wochen ein deutlicher Schwenk von Inflationsängsten hin zu Konjunktursorgen statt, so die Analysten der DekaBank.Im Zuge dessen hätten die Erwartungen über das Ausmaß der anstehenden Leitzinssenkungen massiv zugenommen. Nach erfreulich schwachen Preisdaten für Juni seien ein überraschend niedrig gemeldeter Stimmungsindikator der Unternehmen sowie ein schwacher Arbeitsmarktbericht für Juli die Auslöser für diese Marktentwicklung gewesen. Die Analysten der DekaBank erachten dies als übertrieben, wenngleich die Wachstumsdynamik im dritten Quartal durchaus schwach ausfallen könnte, sodass die Notwendigkeit für eine baldige Leitzinswende gestiegen ist. Insgesamt dürfte die FED in diesem Jahr das Leitzinsintervall um 75 Basispunkte senken. (Ausgabe August 2024) (09.08.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...