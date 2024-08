London (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche kam es an den Finanzmärkten zu erheblichen Schwankungen, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.Sowohl die Anleiherenditen als auch die Aktienkurse seien deutlich gefallen, bevor sie sich wieder erholt hätten. Ausgelöst worden seien die Marktbewegungen ursprünglich durch eine Aufwertung des Yen, nachdem die Bank of Japan (BoJ) die Zinsen etwas stärker angehoben habe als erwartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...