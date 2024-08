Linz (www.anleihencheck.de) - Die Verbraucherpreise in China sind im Juli stärker gestiegen als erwartet, was größtenteils auf saisonale Faktoren zurückzuführen ist, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Sorge über eine schwache Binnennachfrage bleibe jedoch bestehen und sei Anlass für eine stärkere politische Unterstützung. Der Verbraucherpreisindex sei im Vergleich zum Vorjahr um 0,5% gestiegen und habe damit die Schätzung von 0,3% Ökonom:innen übertroffen, wie Daten des Nationalen Statistikamts zeigen würden. Der Kern-Verbraucherpreisindex (ohne die schwankenden Lebensmittel- und Energiekosten) sei um 0,4% gestiegen, der niedrigste Wert seit Januar, was auf eine anhaltende Schwäche der Gesamtnachfrage hindeute. (09.08.2024/alc/a/a) ...

