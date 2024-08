Köln (www.fondscheck.de) - Im Juli legten die internationalen Aktienmärkte insgesamt leicht zu, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Balanced A-Fonds (ISIN LU0106280836/ WKN 930920).Regional sei die Entwicklung unterschiedlich ausgefallen. Die Märkte des Euro-Raums hätten sich per saldo kaum verändert, wohingegen der britische Markt angestiegen sei. Der Markt in den USA sei positiv gewesen, wobei jedoch Technologiewerte nachgegeben hätten. Der japanische Markt habe aufgrund eines deutlichen Anstiegs des Yen auf Euro-Basis den stärksten Anstieg verbucht. Die Rentenmärkte hätten sich über alle bedeutenden Segmente hinweg freundlich entwickelt. Der Sauren Global Balanced A habe im Juli eine Wertsteigerung in Höhe von 0,6% verzeichnet. ...

