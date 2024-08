Das Zocken mit Varta-Aktien geht an der Börse weiter, warum auch immer. Am Freitag gewinnt die Aktie des schwer angeschlagenen Batterienherstellers 19 Prozent auf 2,61 Euro, nachdem Mehrheitseigner Michael Tojner der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Interview gegeben hat. Tojner gibt sich optimistisch."Wir hoffen, dass wir bis Ende August oder Anfang September eine Lösung haben", so Tojner zur FAZ am Donnerstag. Dieses Ergebnis müsste im Anschluss noch das Verfahren nach dem Unternehmensstabilisierungs- ...

