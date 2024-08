EQS-Ad-hoc: Hoftex Group AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Hoftex Group AG: Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024



09.08.2024 / 12:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der VO (EU) Nr. 596/2014 Adhoc-Meldung HOFTEX GROUP AG: Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024 Der Vorstand der Hoftex Group AG teilt mit, dass sich nach vorläufigen Zahlen der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2024 auf rund 76,0 Mio. EUR (Vorjahreshalbjahr 84,7 Mio. EUR) und das EBITDA auf 5,5 Mio. EUR (Vorjahreshalbjahr 6,7 Mio. EUR) belaufen. Ursächlich für den Umsatz- und Ergebnisrückgang sind im Wesentlichen die anhaltend schwache Konjunktur in unseren relevanten Märkten sowie branchenspezifische Herausforderungen im Automotive-Geschäft mit einer gedämpften Nachfrage. Ebenso trübt die Absatzschwäche in der Bekleidungs- und Heimtextilbranche spürbar den Umsatz und das Ergebnis ein. Vor diesem Hintergrund geht der Vorstand davon aus, den für das Geschäftsjahr 2024 ursprünglich prognostizierten Konzernumsatz zwischen 150,0 Mio. EUR und 170,0 Mio. EUR und den Prognosekorridor des Konzern-EBITDA zwischen 12,0 Mio. EUR und 14,0 Mio. EUR nicht mehr zu erreichen. Weitergehende Informationen zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 und zum Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 werden planmäßig am 30. August 2024 mit dem Konzern-Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht. Hof, 9. August 2024 Hoftex Group AG Der Vorstand



Ende der Insiderinformation



09.08.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com