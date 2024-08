FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den zuletzt heftigen Kursturbulenzen hat sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt am Freitag teils deutlich aufgehellt. Dank erfreulicher Quartalszahlen zogen insbesondere Werte aus den hinteren Börsenreihen an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 1,25 Prozent auf 24.408,41 Punkte. Für den Nebenwerteindex SDax ging es um 1,23 Prozent nach oben.

Der hiesige Leitindex Dax legte um 0,43 Prozent auf 17.756,90 Punkte zu. Hier stützten Kursgewinne in den USA und in Asien. Auf Wochensicht steht damit ein Plus von etwa 0,5 Prozent zu Buche, nachdem die Auflösung umfangreicher spekulativer Geschäfte an den Devisenmärkten sowie Rezessionssorgen das Börsenbarometer am Montag noch bis fast auf 17.000 Zähler zurückgeworfen hatten. Dies war der tiefste Stand seit Februar. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Freitag um 0,55 Prozent.

Die Rezessionssorgen hätten nun nach erfreulichen Daten vom US-Jobmarkt etwas nachgelassen, hieß es am Markt. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren stärker als erwartet gefallen. Dies deute darauf hin, dass der Arbeitsmarkt robuster sei, als es die jüngsten Daten vermuten ließen, hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg. In China gab derweil eine höhere Inflation den Kursen Auftrieb, weil damit Hoffnungen verbunden sind, dass sich die Inlandsnachfrage erholt.

An der MDax-Spitze schnellten die Aktien von Jenoptik um fast sieben Prozent in die Höhe. Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank sprach von einer soliden Auftrags- und Umsatzentwicklung des Technologiekonzerns. Die operative Gewinnmarge liege etwas über der Erwartung. Jenoptik biete attraktive Wachstumschancen.

Die Papiere von Jungheinrich gewannen 3,4 Prozent. Der Gabelstaplerhersteller habe die Erwartungen mit dem operativen Ergebnis etwas übertroffen und den Jahresausblick bestätigt, schrieb der Experte Philippe Lorrain vom US-Analysehaus Bernstein Research. Insgesamt erschienen die Resultate solide.

Für die Anteilsscheine von Lanxess ging es um 4,6 Prozent nach oben. Der Spezialchemiekonzern hatte mit seinen detaillierten Geschäftszahlen positiv überrascht.

LEG machte zwar erneut einen Verlust. Für das Gesamtjahr aber zeigt sich der Immobilienkonzern für den operativen Gewinn zuversichtlicher. Damit zogen die Aktien um fast fünf Prozent an. Auch andere Branchenwerte wie Vonovia, Aroundtown, Deutsche Wohnen oder Grand City Properties legten deutlich zu.

Im SDax schüttelten die Papiere von Eckert & Ziegler ihre jüngste Kursschwäche ab und gewannen gut vier Prozent. Das Medizin- und Strahlentechnik-Unternehmen bestätigte die jüngst angehobenen Gewinnprognose.

An der Index-Spitze schnellten die Anteilsscheine von Stratec um 6,7 Prozent in die Höhe. Der Diagnostikspezialist hielt sein Wachstumsversprechen und sieht sich auf Kurs zu den Jahreszielen. Stratec habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt, hieß es von der Berenberg Bank. Eine Umsatzerholung sei in Aussicht gestellt worden, und diese habe sich nun bestätigt./la/jha/

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---



DE0005659700, DE0006219934, DE0005470405, DE000STRA555, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, EU0009658145, DE000A0HN5C6, LU0775917882, DE000LEG1110, DE000A1ML7J1, LU1673108939, DE000A2NB601