© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E



Die Aktie von Rheinmetall konnte sich in den vergangenen Tagen deutlich steigern und die Marke von 500 Euro überwinden. Damit liegt das ersehnte Kaufsignal vor.Die vergangenen Monate entpuppten sich für die Aktie von Rheinmetall und ihre Anleger als nervenzerreißende Geduldsprobe. Die Anteile notierten in einem hartnäckigen Abwärtstrend - aber stets verbunden mit der Hoffnung, dass sich dieser als Bullenflagge entpuppen könnte. Rheinmetall-Aktie plötzlich mit bullisher Ausgangslage Diese Hoffnungen schienen noch vor zwei Wochen vor dem Aus zu stehen, die Aktie war erneut an einem wichtigen Widerstand gescheitert. Nun aber stellt sich nach einer in dieser Woche fulminanten Erholungsrallye …