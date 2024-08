Leichter Inflationsanstieg im Juli

Werbung







Die Inflation in Deutschland zieht wieder spürbar an. Überdurchschnittliche Preiserhöhungen bei Dienstleistungen trüben trotz sinkender Energiepreise die Stimmung. Besonders stark steigen die Preise von Versicherungen, sozialen Leistungen - und auch Olivenöl.



Die Inflation in Deutschland zieht wegen spürbar gestiegener Preise für Versicherungen und weiteren Dienstleistungen wieder an. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, erhöhten sich die Lebenshaltungskosten im abgelaufenen Monat Juli um durchschnittlich 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Juni hatte die Teuerungsrate noch bei 2,2 Prozent gelegen. Preisrückgänge seien vor allem im Energiesektor erkennbar. Demgegenüber kann allerdings eine überdurchschnittliche Preiserhöhung bei Dienstleitungen beobachtet werden, so die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, Ruth Brand. Insgesamt verteuerten sich Dienstleistungen um 3,9 Prozent zum Vorjahresmonat. Die Kerninflation ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie lag im Juli 2024 bei +2,9 Prozent.









Gut informiert ins Wochenende



Was war in dieser Woche wichtig? Was steht uns in der kommenden Woche bevor? Wie jeden Freitag laden wir Sie herzlich zu unserem Wochenrückblick ein. Dort fassen wir alle wirtschaftlich relevanten Ereignisse der aktuellen Woche sowohl von Unternehmen als auch auf konjunktureller Seite übersichtlich für Sie zusammen. Ab Sonntagmorgen erwartet Sie zusätzlich unser Wochenausblick mit den Themen, die uns die nächste Woche beschäftigen. Rückblick sowie Ausblick können Sie auf unserer Homepage oder in Form eines Videos auf unserem Instagram Kanal aufrufen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC