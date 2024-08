EQS-News: TANAKA Holdings Co., Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

TANAKA Precious Metals vor Neuordnung der Organisationsstruktur der Gruppe ab Januar 2025



09.08.2024

9. August 2024 TANAKA Holdings Co., Ltd. TANAKA Precious Metals vor Neuordnung der Organisationsstruktur der Gruppe ab Januar 2025 Förderung einer Organisationsstruktur mit dem Ziel, die Effizienz des Managements zu steigern und nachhaltiges Wachstum zu erreichen Tokio, Japan, 9 August 2024, JCN Newswire - TANAKA Holdings Co., Ltd. (Hauptsitz: Chuo-ku, Tokio; CEO der Gruppe: Koichiro Tanaka), welche eine reine Holdinggesellschaft von TANAKA Precious Metals ist, wird die Organisationsstruktur der Gruppe zum 1. Januar 2025 umgestalten und zu einer Managementstruktur übergehen, in deren Mittelpunkt die neu gegründete TANAKA PRECIOUS METAL GROUP CO., LTD. steht. Durch die klare Abgrenzung der Funktionen der einzelnen Gruppenunternehmen und ihre Reorganisation auf der Grundlage dieser Funktionen zielt diese Neuordnung der Organisationsstruktur der Gruppe darauf ab, die Produktivität zu erhöhen und die Effizienz des Managements zu verbessern, und so nachhaltiges Wachstum und eine äußerst langfristig ausgerichtete Unternehmensführung zu verwirklichen. In dem neuen System wird die TANAKA Holdings Co., Ltd. die Strukturen ändern, mit denen sie die gesamte Gruppentätigkeit von TANAKA Precious Metals steuert, anleitet und unterstützt. Um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und ein effizientes Management zu fördern, indem wir die Funktion des Asset-Managements von der Funktion der Unternehmensführung trennen, werden wir die TANAKA Holdings Co., Ltd. in FIELD IN & CO., LTD. (Asset-Managementfunktion, einschließlich der Holdinggesellschaft) und TANAKA PRECIOUS METAL GROUP CO., LTD. (Unternehmensführungsfunktion für die gesamte Gruppe) aufteilen. Unter dieser TANAKA PRECIOUS METAL GROUP CO., LTD. werden zwei Unternehmen positioniert: TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES CO., LTD., die hauptsächlich im Industrie- und Anlagengeschäft mit Edelmetallen tätig ist, und TANAKA PRECIOUS METAL RETAILING CO., LTD., deren Name von TANAKA KIKINZOKU JEWELRY K. K. geändert wird. Die hundertprozentigen Tochtergesellschaften von TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES CO., LTD., die im Industriegeschäft tätig sind, werden weiterhin wie bisher unter dem Unternehmen angesiedelt sein. Darüber hinaus ändern sich die englischen Namen einiger Gruppenunternehmen. Die Einzelheiten zur Organisationsstruktur der Gruppe und zu den geänderten Unternehmensnamen sind im Folgenden aufgeführt. Organisationsstruktur der TANAKA Precious Metals Group (ab Januar 2025) Gruppenunternehmen (einschließlich neu gegründeter Unternehmen), deren Namen sich ändern TANAKA PRECIOUS METAL GROUP CO., LTD. (Neugründung/Gründungsdatum 30. September 2024) Englischer Unternehmensname TANAKA PRECIOUS METAL GROUP CO., LTD.

TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES CO., LTD. Gegenwärtig Ab 1. Januar 2025 Englischer Unternehmensname TANAKA KIKINZOKU KOGYO K. K. TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES CO., LTD.

*Nur der englische Unternehmensname wird geändert TANAKA PRECIOUS METAL RETAILING CO., LTD. Gegenwärtig Ab 1. Januar 2025 Englischer Unternehmensname TANAKA KIKINZOKU JEWELRY K. K. TANAKA PRECIOUS METAL RETAILING CO., LTD.

*Japanischer und englischer Unternehmensname werden geändert TANAKA ELECTRONICS CO., LTD. Gegenwärtig Ab 1. Januar 2025 Englischer Unternehmensname TANAKA DENSHI KOGYO K. K. TANAKA ELECTRONICS CO., LTD.

*Nur der englische Unternehmensname wird geändert FIELD IN & CO., LTD. Gegenwärtig Ab 1. Januar 2025 Englischer Unternehmensname TANAKA HOLDINGS CO., LTD. FIELD IN & CO., LTD.

*Japanischer und englischer Unternehmensname werden geändert Über TANAKA Precious Metals

Seit der Gründung im Jahr 1885 hat TANAKA Precious Metals ein breit gefächertes Angebotsspektrum im Edelmetallbereich aufgebaut. In Japan ist das Unternehmen, gemessen am Volumen der gehandelten Edelmetalle, Marktführer. Im Laufe seiner langen Geschichte produzierte und verkaufte TANAKA nicht nur Edelmetallprodukte für die Industrie, sondern auch für den Privatgebrauch, in Form von Schmuck und Vermögenswerten auch für den Privatgebrauch. Als Edelmetallspezialisten kooperieren dabei alle Unternehmen der Gruppe, in Japan und auf der ganzen Welt, bei der Herstellung, dem Verkauf und der technologischen Entwicklung, um eine breite Auswahl an Produkten und Dienstleistungen anbieten zu können. Mit 5.355 Mitarbeitern erzielte die Gruppe im Geschäftsjahr 2023 einen konsolidierten Nettoumsatz von 611 Milliarden Yen (ca. 3,8 Milliarden Euro). Offizielle Homepage von TANAKA Holdings https://www.tanaka.co.jp/english/ Presseanfragen

TANAKA Holdings Co., Ltd.

https://www.tanaka.co.jp/support/req/other_contact_e/index.html



