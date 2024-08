Bernecker Daily

www.bernecker.info

Die Aktie des auf Optoelektronik spezialisierten Unternehmens aus Jena notiert heute rund 7 % im Gewinn und setzt sich damit an die MDAX-Spitze. Auslöser waren gute Quartalszahlen. So hat Jenoptik im zweiten Quartal 2024 den Umsatz um 5,1 % auf 284,7 Mio. € gesteigert, während das EBITDA um um 3,5 % auf 56,9 Mio. € zugelegt hat. Besonders erfreulich haben sich die Auftragseingänge entwickelt; hier konnten mit 282 Mio. € deutlich mehr Orders in die Bücher geholt werden als noch vor einem Jahr. Die Jahresziele wurden bestätigt.Mehr zu Jenoptik können Sie in der kommenden Montagsausgabe von "" nachlesen.Oliver KantimmRedaktion "Der Aktionärsbrief"Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!