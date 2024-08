United Internet hat die detaillierten Ergebnisse für Q2/H1 2024 veröffentlicht, die mit der vorläufigen Veröffentlichung übereinstimmen. Das Unternehmen meldete weiterhin ein Wachstum bei den Kundenverträgen (+130.000 gebührenpflichtige Verträge im 2. Quartal) und einen moderaten Umsatzanstieg von 3,5 % im Jahresvergleich, der auf geringere Hardware-Verkäufe im Segment Consumer Access und geringere Aftermarket-Verkäufe bei Business Applications zurückzuführen ist. Wie bereits erwähnt, sank das EBIT um 27% im Jahresvergleich, belastet durch einmalige Aufwendungen, darunter höhere Kosten für den Aufbau des 1&1-Mobilfunknetzes und höhere Abschreibungen im Zusammenhang mit Investitionen in Glasfaser- und Mobilfunknetze. Hauptsächlich aufgrund eines vorübergehenden Ausfalls des 1&1-Mobilfunknetzes im Mai, der zu einer erhöhten Zahl von Vertragskündigungen führte, hatte das Management seine Prognose für das Geschäftsjahr 24 zum Zeitpunkt der Vorabveröffentlichung leicht gesenkt, was es nun bestätigte. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatz von ca. EUR 6,4 Mrd. und einem EBITDA von EUR 1,38 Mrd. (einschließlich periodenfremder Aufwendungen), was auf eine Erholung im zweiten Halbjahr hindeutet (Umsatz: ca. +4% yoy; EBITDA ca. +10% yoy). Die Analysten von mwb research halten weitgehend an ihren Schätzungen fest und bestätigen ihr Kursziel von EUR 28,00 und ihr BUY-Rating für die Aktie. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/United%20Internet%20AG